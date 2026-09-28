Liveübertragung: Donnerstag, 8. Oktober, 14.45 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 8. Oktober 2026, Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

Doppelbesteuerungsabkommen I: An den Finanzausschuss überwiesen werden soll der Gesetzentwurf der Bundesregierung zu dem Protokoll vom 9. Juni 2026 zur Änderung des Abkommens vom 6. April 2010 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Albanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

Doppelbesteuerungsabkommen II: Ebenfalls im Finanzausschuss beraten werden soll der Gesetzentwurf der Bundesregierung zu dem Abkommen vom 19. Mai 2026 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Ukraine zur Beseitigung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen sowie zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -umgehung.

Finanzausgleichsgesetz: Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2026 (FAG-Änderungsgesetz 2026) soll zur federführenden Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

Entwaldungsfreie Produkte: Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neuregelung des Rechts über entwaldungsfreie Produkte sowie zur Umsetzung von bestimmten Vorschriften der Richtlinie (EU) 2024 / 1203 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt wird dem Landwirtschaftsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen.

Hochschulrecht: An den Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung geht zur federführenden Beratung der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Bereinigung des Hochschulrechts und des Rechts der Graduiertenförderung des Bundes.

Flugsicherung: Der Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Neuregelung des Rechts des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung 821/8234) soll federführend im Verkehrsausschuss weiterberaten werden.

Ungeborenes Leben: Ein Entwurf der Bundesregierung für ein Fünftes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ soll dem Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur federführenden Beratung überwiesen werden.

Flucht, Vertreibung, Versöhnung: Im Innenausschuss soll der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung weiterberaten werden.

ERP-Sondervermögen: Der Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2027 (ERP-Wirtschaftsplangesetz 2027, 21/8233(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) geht zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie.

Planungs- und Genehmigungsverfahren: Ebenfalls im Ausschuss für Wirtschaft und Energie soll der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für mehr Flexibilität im Stromsystem und zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit weiterberaten werden.

Blutspenden: Ein von der AfD-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Gerichtete Blutspenden möglich machen – Patientenautonomie stärken“ soll an den federführenden Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Pflegeversicherung: Ebenfalls im Gesundheitsausschuss federführend beraten werden soll ein weiterer Antrag mit dem Titel „Pflege finanzieren, nicht Familien belasten – Pflegeversicherung strukturell reformieren und Haushaltsprioritäten korrigieren“, den die AfD-Fraktion angekündigt hat.

Regelaltersgrenze: Der Antrag der AfD-Fraktion mit dem Regelaltersgrenze von 67 Jahren sichern und abschlagsfreie Rente nach 45 Arbeitsjahren einführen (21/2165(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) soll im Ausschuss für Arbeit und Soziales weiterberaten werden.

Rentner: Ebenfalls an den Ausschuss für Arbeit und Soziales geht ein weiterer Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Bürokratische Hürden abbauen und Selbstbestimmung stärken – Attraktives Arbeitsplatzangebot für Rentner schaffen“ (21/957(Dokument, öffnet ein neues Fenster)).

(vom/28.09.2026)