Zeit: Mittwoch, 7. Oktober 2026, 10.30 bis 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.300



Der Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung hat sich in seinem eineinhalbstündigen öffentlichen Fachgespräch im öffentlichen Teil seiner im Übrigen nichtöffentlichen Sitzung am Mittwoch, 7. Okrtober 2026, dem Thema „Jüdische Gegenwartsforschung“ gewidmet.

Mit seinen 30 Mitgliedern berät der Ausschuss etwa über die Förderung des Forschungsstandortes Deutschland. Darüber hinaus befasst er sich mit Themen wie Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie oder Supercomputing. Eine Besonderheit der Ausschussarbeit ist das Büro für Technikfolgen-Abschätzung (TAB). Betrieben vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), berät es den Bundestag bei forschungs- und technologiepolitischen Fragen und liefert Analysen und Gutachten. (07.10.2026)