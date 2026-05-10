Zeit: Montag, 5. Oktober 2026, 10 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal Europasaal (4.900)

Die Sitzung ist öffentlich und wird auf www.bundestag.de übertragen.

Das Parlamentarische Kontrollgremium befragt am Montag, 5. Oktober 2026, in einer öffentlichen Anhörung die Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes. Geladen sind Martin Jäger, Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Sinan Selen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), und Martina Rosenberg, Präsidentin des Bundesamtes für dem Militärischen Abschirmdienst (BAMAD/MAD). Die Anhörung beginnt um 10 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) ist für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes zuständig und überwacht den Bundesnachrichtendienst (BND), den Militärischen Abschirmdienst (MAD) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Die Bundesregierung ist nach dem Kontrollgremiumgesetz dazu verpflichtet, das PKGr umfassend über die allgemeinen Tätigkeiten der Nachrichtendienste und über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu unterrichten. Das PKGr kann von ihr außerdem Berichte über weitere Vorgänge verlangen.

Dem PKGr gehören neben dem Vorsitzenden Marc Henrichmann (CDU/CSU) die Abgeordneten Heiko Hain und Alexander Throm (beide CDU/CSU), Daniel Baldy und Sonja Eichwede (beide SPD) sowie Dr. Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen) an. (vom/29.09.2026)