Zeit: Montag, 5. Oktober 2026, 17 bis 19 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3.101



„Nationale Risikoanalyse“ lautete der Titel eines zweistündigen öffentlichen Fachgesprächs, zu dem der Unterausschuss „Krisenprävention, strategische Vorausschau, Stabilisierung und Friedensförderung“ des Auswärtigen Ausschusses am Montag, 5. Oktober 2026, zusammengekommen ist.

Der Fokus des Unterausschusses liegt aufgrund der veränderten geopolitischen Situation und der auf Deutschland zukommenden Herausforderungen auf dem Bereich der strategischen Vorausschau der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Zugleich übernimmt der Unterausschuss eine parlamentarische Begleitrolle zum neu eingerichteten Nationalen Sicherheitsrat (NSR) im Bundeskanzleramt. Damit stärkt er die Kontrolle und Transparenz strategischer Entscheidungen und trägt zur dauerhaften Verankerung strategischer Vorausschau im Parlament bei. (05.10.2026)