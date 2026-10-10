Liveübertragung: Donnerstag, 15. Oktober, 14.35 Uhr

Um die Energieversorgung Deutschlands geht es bei einer Parlamentsdebatte am Donnerstag, 15. Oktober 2026. Grundlage der halbstündigen Aussprache sind zwei von der AfD-Fraktion angekündigte Anträge. Sowohl der Antrag mit dem Titel „Versorgungssicherheit garantieren – Stilllegung von Erdgasspeichern stoppen und strategische Reserve einrichten“ als auch der Antrag „Durch Erleichterung der Kohleverstromung den Erdgasbedarf im Stromsektor reduzieren und Gasversorgung für industrielle Prozesse und Basisprodukte sicherstellen“ soll nach der Debatte dem federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/09.10.2026)