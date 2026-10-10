Soziales

Debatte über Kosten und Nutzen der Zuwanderung

Lehrerin (Melanie Bärsch), die vor einer grünen Tafel in einem hellen Klassenraum steht und eine Gruppe erwachsener Geflüchteter unterrichtet.

Unterricht für Geflüchtete im Chancencenter der brandenburgischen Landesübergangseinrichtung (© picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Liveübertragung: Donnerstag, 15. Oktober, 10.10 Uhr

Migrationsbilanz für Deutschland – Kosten und Nutzen der Zuwanderung erfassen“ lautet ein von der AfD-Fraktion avisierter Antrag, der am Donnerstag, 15. Oktober 2026, auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Er soll nach 60-minütiger Aussprache den Ausschüssen zur weiteren Beratung überwiesen werden. Ob dabei der Ausschuss für Arbeit und Soziales, der Innenausschuss oder der Haushaltsausschuss die Federführung übernimmt, ist derzeit noch offen. (hau/09.10.2026)

 