Liveübertragung: Mittwoch, 14. Oktober, 20.15 Uhr

Das Parlament debattiert am Mittwoch, 14. Oktober 2026, über die deutsche Kolonialgeschichte. Grundlage der 30-minütigen Aussprache sind zwei Oppositionsanträge. Sowohl der von der Fraktion Die Linke angekündigte Antrag mit dem Titel „Vollumfängliche Anerkennung der deutschen Völkermorde an den OvaHerero und Nama für wiedergutmachende Gerechtigkeit“ als auch der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Deutsch-namibische Versöhnung vorantreiben – Kolonialgeschichte aufarbeiten, Zukunft partnerschaftlich gestalten“ soll nach der Debatte dem federführenden Auswärtigen Ausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/09.10.2026)