Auswärtiges

Abgesetzt: Partnerschaft zwischen Deutschland und der Türkei

Eine rote, türkische Fahne mit weißem Halbmond und Stern hängt neben einer schwarz-rot-goldenen deutschen Fahne an der Fassade eines mehrstöckigen Hauses.

Die Partnerschaft zwischen Deutschland und der Türkei ist Thema einer Beratung im Deutschen Bundestag. (© picture alliance / Wolfram Steinberg)

Der Bundestag hat von der Tagesordnung die für Freitag, 9. Oktober 2026, geplante Beratung eines Antrags von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Brücken bauen, Menschenrechte stärken – Für eine starke Partnerschaft zwischen Deutschland und der Türkei“ (21/8397(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) abgesetzt. Im Anschluss an die halbstündige Aussprache sollte der Antrag zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Federführend wäre der Auswärtige Ausschuss gewesen. (hau/08.10.2026)

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Antrag zur Partnerschaft zwischen Deutschland und der Türkei debattiert

Der Bundestag hat am Donnerstag, 15. Oktober 2026, erstmals einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Brücken bauen, Menschenrechte stärken – Für eine starke Partnerschaft zwischen Deutschland und der Türkei“ (21/8397(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) debattiert. Im Anschluss an die halbstündige Aussprache wurde der Antrag zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen. Federführend ist der Auswärtige Ausschuss. 

Antrag der Grünen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen setzt sich dafür ein, den Dialog mit der Türkei zu stärken. In ihrem Antrag fordern die Abgeordneten die Bundesregierung einerseits auf, die „politische Lage in der Türkei und Unzuverlässigkeit im Rahmen der Nato sowie die Verletzungen von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechten“ klar zu benennen. Andererseits sollen sie die Modernisierung der Zollunion zwischen der EU und der Türkei so vorantreiben, dass sie als Hebel für Reformen dient.

Für den „Fall einer nachhaltigen Verbesserung der politischen Lage in der Türkei“ setzen sich die Grünen dafür ein, gemeinsam mit der EU positive Anreize zu setzen und die politischen Grundlagen für die Wiederaufnahme eines strukturierten Dialogs zu schaffen.

Weitere Forderungen zielen unter anderem auf die Unterstützung des Friedensprozesses zwischen der türkischen Regierung und der PKK, auf ein gemeinsames Resettlement-Programm sowie auf die Stärkung demokratischen Zivilgesellschaft und der kommunalen Selbstverwaltung in der Türkei. (ahe/ste/15.10.2026) 