Liveübertragung: Mittwoch, 14. Oktober, 20.15 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages befassen sich am Mittwoch, 14. Oktober 2026, mit der Entwicklungspolitik. Dazu hat die AfD-Fraktion einen Antrag mit dem Titel „Ausstieg aus der UN-Agenda 2030 — Deutsche Entwicklungsziele nach nationalen Prioritäten definieren“ (21/8537(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) vorgelegt. Die Vorlage soll im Anschluss der Aussprache an die Ausschüsse überwiesen werden. Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung übernimmt voraussichtlich die Federführung. (eis/13.10.2026)