Liveübertragung: Mittwoch, 4. November, 17.30 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 4. November 2026, über die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführten Operation „Eunavfor med Irini“. Nach der 30-minütigen Aussprache soll der dazu von der Bundesregierung angekündigte Antrag den Ausschüssen überwiesen werden. Federführend bei den weiteren Beratungen soll der Auswärtige Ausschuss sein.

Kernauftrag der Mission ist es, das UN-Waffenembargo gegen Libyen mithilfe von Luftfahrzeugen, Satelliten und Schiffen durchzusetzen. Das derzeitige Mandat läuft noch bis zum 30. November 2026. (hau/19.10.2026)