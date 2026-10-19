Liveübertragung: Mittwoch, 4. November, 18.40 Uhr

Der Bundestag debattiert am Mittwoch, 4. November 2026, eine halbe Stunde lang über eine Fortsetzung der Bundeswehrbeteiligung an der Nato-geführten maritimen Sicherheitsoperation „Sea Guardian“ im Mittelmeer. Dazu hat die Bundesregierung einen Antrag angekündigt, der im Anschluss zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden soll. Federführend ist der Auswärtige Ausschuss.

Das Mandat sieht aktuell den Einsatz von bis zu 550 Soldatinnen und Soldaten vor, um im Mittelmeerraum einen Beitrag zur Seeraumüberwachung, zum Lagebildaustausch, zum maritimen Kampf gegen den Terrorismus und zur Beschränkung des Waffenschmuggels im maritimen Umfeld zu leisten. Es läuft am 30. November 2026 aus. (hau/19.10.2026)