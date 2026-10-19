Liveübertragung: Donnerstag, 5. November, 14.35 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 5. November 2026, einen Antrag mit dem Titel „Diesel-Abkommen für Deutschland – Energiesicherheit nach US-Vorbild in Kooperation mit Russland gewährleisten“, den die AfD-Fraktion avisiert hat. Nach halbstündiger Aussprache soll der Antrag den Ausschüssen zur weiteren Beratung überwiesen werden. Ob der Ausschuss für Wirtschaft und Energie oder der Auswärtige Ausschuss die Federführung übernimmt, ist derzeit noch strittig. (hau/19.10.2026)