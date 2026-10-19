Energie

Forderung nach „Diesel-Abkommen“ für Deutschland wird beraten

Auf einem blauen, nach rechts zeigenden Verkehrsschild steht mit weißer Aufschrift Diesel und schwarze Piktogramme eines LKW und eines Busses.

Die Forderung nach einem Diesel-Abkommen für Deutschland beschäftigt den Bundestag. (© picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut)

Liveübertragung: Donnerstag, 5. November, 14.35 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 5. November 2026, einen Antrag mit dem Titel „Diesel-Abkommen für Deutschland – Energiesicherheit nach US-Vorbild in Kooperation mit Russland gewährleisten“, den die AfD-Fraktion avisiert hat. Nach halbstündiger Aussprache soll der Antrag den Ausschüssen zur weiteren Beratung überwiesen werden. Ob der Ausschuss für Wirtschaft und Energie oder der Auswärtige Ausschuss die Federführung übernimmt, ist derzeit noch strittig. (hau/19.10.2026)