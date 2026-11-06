Liveübertragung: Freitag, 6. November, 10.10 Uhr

„Verringerung des EU-Haushalts zur Entlastung der deutschen Steuerzahler – Stellungnahme des Bundestags gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes“ (21/8906(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) lautet der Titel eines Antrags der AfD-Fraktion, der am Freitag, 6. November 2026, auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Nach einer 60-minütigen Aussprache soll der Antrag zusammen mit einem weiteren Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Subsidiarität wahren, Zentralisierung stoppen – Keine Nationalen Partnerschaftspläne zulasten deutscher Kommunen – Stellungnahme des Bundestages gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes“ (21/8907(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union überwiesen werden.

Erster Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung in einem Antrag (21/8907(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) auf, die von der EU-Kommission vorgeschlagene Zusammenführung der EU-Kohäsions- und Agrarförderung in Nationale und Regionale Partnerschaftspläne zu verhindern. Die geplante Verlagerung von Programmen und Mitteln auf die nationale Ebene beziehungsweise die Bundesländer sowie die zwingende Genehmigung durch die Europäische Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten beraubten Regionen und Kommunen ihrer planerischen Autonomie, urteilen die Abgeordneten. Zudem schwäche die beabsichtigte Verschmelzung bislang eigenständiger Fonds für Kohäsion, ländliche Entwicklung, Fischerei und Agrarpolitik in einer zentralisierten Gesamtstruktur die kommunale Ebene strukturell.

Die Bundesregierung solle deshalb mit Nachdruck darauf hinwirken, „dass die bewährte geteilte Mittelverwaltung mit eigenständigen operationellen Programmen erhalten bleibt und eine Zentralisierung der Planungshoheit beim Bund oder der Europäischen Kommission zu Lasten der föderalen Struktur Deutschlands verhindert“. EU-Fördergelder sollten „unmittelbar, rechnungsbasiert und ohne politische Vorbedingungen für kommunale Infrastrukturmaßnahmen bereitgestellt werden“. Mit dem Antrag will die AfD-Fraktion eine Stellungnahme des Bundestages gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes erreichen.

Zweiter Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion lehnt einen Anstieg des EU-Haushalts in den kommenden Jahren ab. In einem Antrag (21/8906(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) fordert sie die Bundesregierung auf, sich in den aktuellen Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) von 2028 bis 2034 für eine deutliche Reduzierung des Gesamtvolumens gegenüber dem Vorschlag der Europäischen Kommission einzusetzen. Die Ausgaben dürften nicht über die Obergrenze des bisherigen MFR-Beschlusses von 2021 der Mitgliedstaaten aufwachsen, betonen die Abgeordneten. Neue politische Prioritäten sollten ausschließlich durch Umschichtungen innerhalb des bestehenden Finanzrahmens finanziert werden.

Außerdem sollten ihrer Ansicht nach künftig keine Mittel in Ausgabenkategorien wie CO2-Projekte, europäische Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit oder die Förderung von Nichtregierungsorganisationen fließen. Diese fielen in die nationale Zuständigkeit und könnten national oder gegebenenfalls auch mit Nicht-EU-Partnern besser bewirtschaftet oder erfüllt werden. Überdies lehnt die AfD die Einführung neuer Einnahmequellen (Eigenmittel) für den EU-Haushalt ab. (joh/04.11.2026)