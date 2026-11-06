Drei Anträge der Linksfraktion zur Klimapolitik berät das Parlament am Freitag, 6. November 2026. Für die Aussprache sind 30 Minuten vorgesehen. Im Anschluss sollen sowohl der Antrag mit dem Titel „Für globale Klimagerechtigkeit – Verpflichtungen einhalten, globale Finanzarchitektur reformieren und Reparationen zahlen“ (21/8876(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) als auch der Antrag „Klimaziele einhalten – Militäremissionen vollständig erfassen und reduzieren“ (21/8930(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) dem federführenden Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit zur weiteren Beratung überwiesen werden.

Erster Antrag der Linken

Vor Beginn der Weltklimakonferenz (COP31) am Montag, 9. November, im türkischen Antalya pocht die Fraktion Die Linke auf die Einhaltung von Verpflichtungen sowie eine Reform der globalen Finanzarchitektur. In einem entsprechenden Antrag (21/8876(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) fordert sie die Bundesregierung auf darzulegen, wie sie gemeinsam mit anderen Industrieländern die Finanzierung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen für Länder im Globalen Süden bis 2035 auf mindestens 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr erhöhen wird. Auf dieses Ziel hatten sich die Staaten bei der Weltklimakonferenz in Baku im Jahr 2024 geeinigt.

Trotz Kürzungen des Etats des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung müsse Deutschland seine zugesagten Beiträge zur internationalen Klimafinanzierung vollständig leisten und schrittweise erhöhen, heißt es im Antrag. Zudem dringen die Abgeordneten darauf, Klimafinanzierung „vorrangig in Form von Zuschüssen statt Krediten“ bereitzustellen, „um eine Verschärfung der Schuldenkrise für finanzschwache Länder zu vermeiden und Profitanreize zu reduzieren“. Die Klimafinanzierung soll nach dem Willen der Linken zusätzlich erfolgen und darf nicht zulasten der humanitären Hilfe oder der Entwicklungszusammenarbeit gehen.

Darüber hinaus fordern sie die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem Deutschland über bereits bestehende völkerrechtliche Verpflichtungen hinaus seine Verantwortung für die Entstehung klimabedingter Schäden durch die Zahlung von „Reparationen“ an besonders betroffene Länder anerkennt. In Deutschland solle sie zudem systematisch fossile Subventionen abbauen, „um nicht weiterhin Klimazerstörung mit öffentlichen Geldern mitzufinanzieren“. Die Linksfraktion verweist in ihrem Antrag darauf, dass Deutschland laut dem Expertenrat für Klimafragen die gesetzlich festgelegten Klimaziele bis 2030 verfehlen werde. Auch die Zusagen der Klimafinanzierung werde die Bundesregierung „voraussichtlich nicht einhalten“. (sas/hau/04.11.2026)