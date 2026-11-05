Der Bundestag hat am Donnerstag, 5. November 2026, erstmals einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Straftaten gegen Kirchen, Kapellen und religiöse Symbole bundeseinheitlich erfassen“ (21/8904(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) debattiert. Im Anschluss an die 20-minütige Aussprache wurde der Antrag zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Federführend ist der Innenausschuss.

Antrag der AfD

In ihrem Antrag fordert die AfD die Bundesregierung auf, in Abstimmung mit den Ländern sicherzustellen, dass in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) eine eigenständige Erfassung von „Straftaten gegen Kirchen, Kapellen, christliche Sakralbauten sowie deren Ausstattung und Symbole“ eingeführt wird.

Auch soll die Bundesregierung nach dem Willen der Fraktion die Fallbearbeitungs- und Erfassungssysteme der Polizei bundesweit so anpassen, „dass Tatobjekte wie Kirchen, Kapellen, Wegkreuze, Friedhofskreuze, Marterln, Bildstöcke wie spezifische Ausstattungs- und Kulturgüter im Innenraum (wie Altäre, Kanzeln, Taufbecken, Heiligendarstellungen, gottesdienstliche Geräte und liturgische Gefäße) eindeutig codiert und ausgewertet werden können“. Diese Anpassung soll der Vorlage zufolge auch im Hinblick auf Tatobjekte anderer Religionsgemeinschaften wie Synagogen und Moscheen vorgenommen werden.

Ferner wird die Bundesregierung in dem Antrag aufgefordert, eine bundeseinheitliche und rechtlich verbindliche Definition des Begriffs „Straftaten gegen religiöse Einrichtungen und sakrales Kulturgut“ im Sinne der Kriminalstatistik zu erarbeiten und in den entsprechenden Verwaltungsvorschriften festzuschreiben. Zudem soll sie unter anderem mit den Ländern und in Abstimmung mit Vertretern der Religionsgemeinschaften Leitlinien für ein vereinfachtes, standardisiertes Melde- und Anzeigeverfahren entwickeln, um die Hürden für die Anzeigeerstattung bei Beschädigungen religiöser Symbole und Einrichtungen zu senken. (sto/hau/05.11.2026)