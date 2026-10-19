Liveübertragung: Donnerstag, 5. November, 11.20 Uhr

Im Bundestag findet am Donnerstag, 5. November 2026, eine Vereinbarte Debatte zum Thema „15 Jahre Aufdeckung des NSU – Der Opfer gedenken, der Verantwortung gerecht werden und heutige Bedrohungen ernst nehmen“ statt. „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) nannte sich die terroristische Vereinigung, deren Mordserie am 4. November 2011 aufgedeckt wurde.

Bei einer Vereinbarten Debatte handelt es sich um Aussprachen über ein bestimmtes Thema ohne eine Vorlage oder eine Regierungserklärung als Beratungsgegenstand. (hau/19.10.2026)