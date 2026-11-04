Zeit: Mittwoch, 4. November 2026, 17.05 bis 18 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E. 600



Der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung hat sich am Mittwoch, 4. November 2026, in einem einstündigen öffentlichen Tagesordnungspunkt zu einem Gespräch mit der stellvertretenden Generaldirektorin für Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien bei der Europäischen Kommission, Renate Nikolay, getroffen.

Der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung widmet sich den aktuellen netzpolitischen Themen einschließlich des Ausbaus der digitalen Infrastruktur. In dem 30-köpfigen Gremium sollen die verschiedenen Aspekte der Digitalisierung und Vernetzung fachübergreifend diskutiert und entscheidende Weichen für den digitalen Wandel, die Verwaltungsdigitalisierung und den Bürokratieabbau gestellt werden. (04.11.2026)