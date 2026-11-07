Liveübertragung: Donnerstag, 12. November, 13.45 Uhr

Ohne Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 12. November 2026, über mehrere Vorlagen ab:

ERP-Wirtschaftsplangesetz 2027: Abgestimmt wird über den Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2027 (ERP-Wirtschaftsplangesetz 2027, 21/8233(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Dazu legt der Wirtschaftsausschuss eine Beschlussempfehlung vor.

Wirtschaftsprüfer: Entschieden wird auch über den Gesetzentwurf zur Modernisierung des Berufsrechts der Wirtschaftsprüfer (21/16(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Dazu wird ebenfalls eine Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses erwartet.

Hitzeschutz: Abgestimmt wird zudem über den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Hitzekrise ernst nehmen – Hitzeschutz verbindlich, sozial gerecht und finanziell absichern“ (21/6343(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Dazu liegt eine Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses vor (21/8658(Dokument, öffnet ein neues Fenster)).

Wahleinsprüche: Der Bundestag stimmt über die Zehnte Beschlussempfehlung und den Bericht des Wahlprüfungsausschusses zu Einsprüchen anlässlich der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 (21/8900(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) ab. Insgesamt sind 1.041 Wahleinsprüche eingegangen. Die jetzt vorgelegte Beschlussempfehlung betrifft hiervon 115 Wahlprüfungsverfahren. Der Ausschuss empfiehlt, die 115 Einsprüchen wegen Unbegründetheit,, in einem Fall als Teilentscheidung, zurückzuweisen.

Petitionen: Das Parlament stimmt über 17 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen sind und vom Petitionsausschuss beraten wurden. Es handelt sich dabei um die Sammelübersichten 352 bis 368 (21/8952(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8953(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8954(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8955(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8956(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8957(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8958(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8959(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8960(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8961(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8962(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8963(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8964(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8965(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8966(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8967(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8968(Dokument, öffnet ein neues Fenster)).

Einklagbares Grundrecht auf Wohnen gefordert

Darunter findet sich auch eine Petition mit der Forderung nach einem einklagbaren Grundrecht auf Wohnen. Konkret soll aus Sicht des Petenten das Grundgesetz dazu um den folgenden Artikel ergänzt werden: „Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Der Staat ist verpflichtet, diesem Recht durch geeignete Maßnahmen Rechnung zu tragen. In Notlagen ist eine menschenwürdige Unterkunft sicherzustellen.“

Begründet wird die Forderung unter anderem damit, dass laut Petition mehr als 500.000 Menschen in Deutschland keine eigene Wohnung hätten. Viele Menschen würden auf der Straße schlafen, obwohl sie Arbeit hätten, Rente bekämen oder krank seien, schreibt der Petent. Dies widerspreche dem Geist des Grundgesetzes. Ein einklagbares Wohnrecht konkretisiere das Sozialstaatsprinzip und schütze die Menschenwürde, heißt es in der öffentlichen Petition (ID 180643).

Ein solches Recht entspreche auch internationalen Verträgen. Neben einem Grundrecht auf Wohnen müsse es auch ein Recht auf menschenwürdige Notunterkunft sowie Förderprogramme zur Schaffung von sozialem und gemeinnützigem Wohnraum geben, wird verlangt.

Ausschuss sieht keinen parlamentarischen Handlungsbedarf

Die in der Sitzung des Petitionsausschusses am 4. November verabschiedete Beschlussempfehlung an den Bundestag sieht nun vor, das Petitionsverfahren abzuschließen, „weil dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte“. Der Petitionsausschuss könne keinen parlamentarischen Handlungsbedarf im Sinne der Petition – insbesondere kein gesetzgeberisches Handeln für eine Verfassungsänderung – erkennen, heißt es in der Vorlage.

Die Abgeordneten räumen in der Begründung zu ihrer Beschlussempfehlung ein, dass das Recht auf Wohnen – anders als in einer Reihe von Landesverfassungen – im Grundgesetz nicht ausdrücklich genannt sei. Schon jetzt enthalte aber das Sozialstaatsprinzip nach Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) einen an den Staat gerichteten Auftrag, für ausreichenden Wohnraum zu sorgen. Darüber hinaus leite sich aus der Menschenwürdegarantie (Artikel 1 Absatz 1 GG) in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 GG das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums her.

Aufrechterhaltung eines menschenwürdigen Daseins

Der unmittelbar verfassungsrechtliche Leistungsanspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums erstrecke sich auf diejenigen Mittel, die zur Aufrechterhaltung eines menschenwürdigen Daseins unbedingt erforderlich sind, heißt es. Die danach dem Einzelnen geschuldete Unterstützung umfasse das gesamte Existenzminimum, einschließlich der Unterkunft.

„Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben bedürfen der Umsetzung durch den Gesetzgeber, dem dabei ein Gestaltungsspielraum zukommt“, schreibt der Petitionsausschuss und stellt klar, „dass der Bund und die Bundesländer ihrer Verpflichtung durch zahlreiche gesetzliche Regelungen – namentlich im Sozial- und Mietrecht – nachkommen“. Hierzu zählten auch die mit der Petition geforderten Fördermaßnahmen für den sozialen Wohnungsbau sowie Regelungen zur Unterbringung bei unfreiwilliger Obdachlosigkeit.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Petitionsausschuss, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte. (hau)(vom/06.11.2026)