Aktuelle Stunde

Debatte zur Entfernung der Einheitsflagge durch Palästina-Aktivist

Die Flagge der Einheit weht vor dem Westportal des Reichstagsgebäudes.

Die Flagge der Einheit ist die größte Bundesflagge deutschlandweit und steht für die Vereinigung Deutschlands als Denkmal auf dem Platz der Republik. (© picture alliance / SZ Photo | Jens Schicke)

Liveübertragung: Mittwoch, 11. November, 16.25 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Mittwoch, 11. November 2026, mit einer jüngst vor dem Reichstagsgebäude verübten Provokation, bei der ein Mann die Flagge der Einheit durch eine Palästina-Flagge ausgetauscht hatte. Die Aktuelle Stunde unter dem Titel „Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole – Illegale Entfernung der Einheitsflagge am Vortag des 9. Novembers“ wurde von der AfD-Fraktion verlangt. (ste/10.11.2026)