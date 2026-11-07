Liveübertragung: Mittwoch, 11. November, 16.25 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Mittwoch, 11. November 2026, mit einer jüngst vor dem Reichstagsgebäude verübten Provokation, bei der ein Mann die Flagge der Einheit durch eine Palästina-Flagge ausgetauscht hatte. Die Aktuelle Stunde unter dem Titel „Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole – Illegale Entfernung der Einheitsflagge am Vortag des 9. Novembers“ wurde von der AfD-Fraktion verlangt. (ste/10.11.2026)