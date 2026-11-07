Liveübertragung: Donnerstag, 12. November, 10.10 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 12. November 2026, zwei Anträge der AfD-Fraktion zur Wirtschaftspolitik. Sowohl der Antrag mit dem Titel „Stopp der Deindustrialisierung – Beendigung des European Green Deal und der EU-Planwirtschaft“ als auch der Antrag „Insolvenzwelle stoppen – Deutsche Wirtschaft stärken“ sollen im Anschluss an die einstündige Debatte dem federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/06.11.2026)