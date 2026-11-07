Wirtschaft

Anträge zur Wirtschaftspolitik werden beraten

Zwei geöffnete Hände halten einen kleinen Baumsetzling mit Erdballen; die Blätter sind grün und dicht, der schwarze Boden liegt in den Handflächen. Im Hintergrund unscharfe grüne Farbtöne und Lichtflecken, Sonnenlicht fällt von rechts oben.

Ein Antrag fordert die Beendigung des European Green Deal, wonach Europa bis 2050 klimaneutral werden soll. (© picture alliance / Visually | Arthon Meekodong)

Liveübertragung: Donnerstag, 12. November, 10.10 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 12. November 2026, zwei Anträge der AfD-Fraktion zur Wirtschaftspolitik. Sowohl der Antrag mit dem Titel „Stopp der Deindustrialisierung – Beendigung des European Green Deal und der EU-Planwirtschaft“ als auch der Antrag „Insolvenzwelle stoppen – Deutsche Wirtschaft stärken“ sollen im Anschluss an die einstündige Debatte dem federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/06.11.2026)