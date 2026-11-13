Der Bundestag hat am Freitag, 13. November 2026, erstmals einen Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Bundesweiter Mietendeckel jetzt“ (21/7688(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) beraten. Nach einstündiger Aussprache wurde der Antrag den Ausschüssen zur weiteren Beratung überwiesen. Federführend ist der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz.

Linke: Die Menschen wollen den Mietendeckel

„Die Menschen wollen den Mietendeckel und sie brauchen ihn auch“, sagte Caren Lay (Die Linke) zu Beginn der Debatte. Extreme Mietsteigerungen gebe es längst nicht nur in den Großstädten, sondern im ganzen Land. In Bremen zahlten die ärmsten Menschen 82 Prozent ihres Einkommens nur für das Wohnen. „Damit finden wir uns nicht ab“, machte die Linken-Abgeordnete deutlich.

Das Argument, man müsse ja nur bauen, bauen, bauen, ließ sie nicht gelten. Teurer Neubau mit 23 Euro pro Quadratmeter löse die Probleme nicht. Benötigt würden Investitionen in bezahlbaren Wohnraum in Höhe von 25 Milliarden Euro jährlich. „Und wir brauchen einen bundesweiten Mietendeckel, der die Mieten gesetzlich reguliert“, sagte sie und bewertete das vorgelegte Konzept als rechtssicher und verfassungskonform. „Vor allen Dingen würde es das Land gerechter machen“, betonte Lay.

Grüne: Adventskalender mit 24 Vorschlägen für bezahlbare Mieten

Unterstützung für ihr Ansinnen fand Lay bei den Grünen – aber auch bei der SPD. Hanna Steinmüller (Bündnis 90/Die Grünen) benannte angesichts der ihr bekannten „Animositäten der Union gegen einen Mietendeckel“, mietrechtliche Maßnahmen, die man jetzt schnell und effektiv einsetzen könne, und die aus ihrer Sicht helfen würden, „Mieten bezahlbar zu machen und die Angst vor Verdrängung zurückzudrehen“. Steinmüller präsentierte „eine Art Adventskalender mit 24 Vorschlägen für bezahlbare Mieten und gut verteiltem Wohnraum“.

Unter anderen zähle dazu eine Mietpreisbremse, „die ihren Namen auch verdient“. Dazu brauche es die Entfristung, die bundesweite Ausweitung, das Schließen von Schlupflöchern bei Möblierung, die Beendigung der Umgehung durch Kurzzeitvermietung und eine Dynamisierung der Neubauregelung. „Es liegt wahnsinnig viel auf dem Tisch. Tun Sie endlich etwas für bezahlbare Mieten“, forderte Steinmüller.

SPD: Wohnen ist ein Menschenrecht

Hakan Demir (SPD) verwies darauf, dass Wohnen ein Menschenrecht sei und man auch nicht unendlich bauen könne, weil der Boden begrenzt sei. Der Mietmarkt funktioniere derzeit nicht, konstatierte er. Millionen von Menschen müssten mehr als ein Drittel ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben und hätten Angst, verdrängt zu werden und das Dach über dem Kopf zu verlieren. „Der Markt regelt eben nicht alles von allein. Der Markt regelt allein, dass die Mieten zurzeit steigen, ganz gleich wie es den Menschen geht“, sagte der SPD-Abgeordnete.

Mit Blick auf große Wohnungsunternehmen, wie etwa Vonovia, sagte Demir, deren Bautätigkeit sei sehr gering. Bei einem Bestand von 500.000 Wohnungen habe das Unternehmen in den letzten zehn Jahren nur 6.000 Wohnungen gebaut. Das zeige: Deren Geschäftsmodell sei es nicht, möglichst viel zu bauen, sondern möglichst viel Geld zu verdienen. „Das müssen wir uns genauer angucken“, kündigte er an.

CDU/CSU wirft Linken „schäbige Politik“ vor

Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU) ließ hingegen keinerlei Sympathie für Vergesellschaftung oder Mietendeckel erkennen. Beim Ziel, so der Unionsabgeordnete, sei man sich einig: „Mieten müssen bezahlbar sein.“ Es brauche starke soziale Leitplanken, wofür sich die Union auch einsetze.

Der Linksfraktion warf Luczak jedoch vor, die Debatte faktenfrei zu führen. Er ging auf den – schlussendlich erfolgreichen – Wahlkampf der Linken in Berlin ein, deren zentrales Wahlkampfversprechen es gewesen sei, Wohnungsbestände vergesellschaften zu wollen, „um damit Mieten zu senken“. Vor wenigen Tage aber habe die Linken-Vorsitzende Ines Schwerdtner in einer TV-Show eingeräumt, dass es keine Mietensenkung als Folge der Vergesellschaftung geben werde. „Sie verkaufen die Menschen für dumm. Das ist eine schäbige Politik“, urteilte Luczak.

AfD: Nachfragezuwachs seit 2015

Auch Rainer Galla (AfD) lehnte das Linken-Vorhaben ab. Zum einen, weil es aus seiner Sicht „auf eine verfassungswidrige Aushöhlung des Eigentumsrechts hinausläuft, wenn ohne Rücksicht auf Verhältnismäßigkeit und Vertrauens- oder Bestandsschutz in laufende Mietverhältnisse eingegriffen werden soll“. Dasselbe gelte für die angestrebten Miethöhen, bei denen kaum Rücksicht auf Erwerbszeitpunkt, Finanzierungskosten, Instandhaltungsbedarf und tatsächliche Bewirtschaftungskosten genommen werde.

Gleichzeitig erinnerte er daran, dass es Anfang des Jahrtausends in Berlin günstige Mieten und einen erheblichen Leerstand gegeben habe. Heute sei es auf dem Berliner Mietmarkt nahezu unmöglich, bezahlbare Wohnungen zu finden. Dazwischen stehe ein unglaublicher Nachfragezuwachs. Wer hinsichtlich der Ursache, vor allem ab 2015, das „rosa Mammut“ nicht erkennt, dem sei nicht mehr zu helfen, sagte Galla.

Antrag der Linken

Die Bundesregierung soll angesichts der sich zuspitzenden Mietenkrise umgehend einen Gesetzentwurf für einen sofortigen Mietenstopp vorlegen, der so lange gelten soll, bis ein bundesweiter Mietendeckel eingeführt wird, fordert die Fraktion Die Linke in ihrem Antrag. Mit dem Mietenstopp sollen in „angespannten Wohnungsmärkten“ Mieterhöhungen in laufenden Mietverträgen ausgeschlossen werden. In „nicht angespannten Wohnungsmärkten“ sollen Mieterhöhungen in laufenden Mietverträgen auf maximal sechs Prozent in drei Jahren begrenzt werden. Außerdem soll die bestehende Mietpreisbremse verlängert und nachgeschärft werden.

Weiterhin soll die Regierung einen Gesetzentwurf für einen bundesweiten Mietendeckel vorlegen. Darin soll unter anderem geregelt werden, dass in die Berechnung des Mietspiegels als Grundlage zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete auch Bestands- und Sozialmieten, nicht jedoch Neubau (fünf Jahre nach Fertigstellung) und Wuchermieten einfließen. Diese „echte Durchschnittsmiete“ soll nach Ausstattung und Baujahr differenzieren, nicht jedoch nach der Lage. Drei Gebietstypen basierend auf den Kriterien der örtlichen Bevölkerungsentwicklung, der Leerstandsquote, des Verhältnisses zwischen Bestands- und Angebotsmieten und der Wohnkostenbelastungsquote sollen das bisherige System der Ausweisung angespannter Wohnungsmärkte ersetzen.

Bundesweit kommunale Mietobergrenzen gefordert

Nach Ablauf des zeitlich befristeten Mietenstopps sollen nach Vorstellung der Fraktion Die Linke bundesweit kommunale Mietobergrenzen festgelegt werden, um Mieterhöhungen in allen laufenden Mietverträgen auf maximal das Niveau der Durchschnittsmiete zu begrenzen. Auch bei Wiedervermietungen soll die Miethöhe beim Vertragsabschluss nach bestimmten Kriterien gedeckelt werden. Überhöhte Mieten sollen abgesenkt werden können. Ein Mietendeckel sei das beste Instrument, um die Mietenkrise zu stoppen, erklärt die Fraktion. Ein bundesweiter Mietendeckel sei auch verfassungskonform.

Nach Angaben der Fraktion sind die Mieten in den vergangenen zehn Jahren in Deutschlands 14 größten Städten im Schnitt um 43 Prozent gestiegen. In Städten wie Berlin oder Leipzig habe es in diesem Zeitraum Steigerungen der Erst- und Wiedervermietungsmieten von 69 Prozent (Berlin) beziehungsweise 67 Prozent (Leipzig) gegeben. Auch in ländlichen Kreisen und Kleinstädten sei der Mietennotstand angekommen. Das geltende Mietrecht sei zu schwach, um sein ursprüngliches Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Interessen der Vermieter und Mieter zu erreichen, argumentiert die Fraktion. (hle/hau/13.11.2026)