Geschäftsordnung

Antrag gegen Neubaumaßnahmen des Bundestages

Ein gelber Planierraupen-Bagger auf einem aufgerüttelten Schotter- und Erdbeet auf der Wiese im Parlamentsviertel. Im Hintergrund ist das Reichstagsgebäude mit Glaskuppel und mehreren deutschen Fahnen zu sehen; der Himmel ist stark bewölkt.

Der Bundestag debattiert über die Forderung, aller Neubaumaßnahmen auf den Prüfstand zu stellen. (© picture-alliance/ dpa/dpaweb | Steffen Kugler)

Liveübertragung: Mittwoch, 11. November, 18.40 Uhr

Die Abgeordneten des Bundestages befassen sich am Mittwoch, 11. November 2026, in einer halbstündigen Debatte mit den Liegenschaften des Parlaments. Die AfD-Fraktion kündigt an, einen Antrag mit dem Titel „Den Gürtel enger schnallen auch im Bundestag selbst – Keine verzichtbaren und teuren Neubaumaßnahmen anstoßen“ vorzulegen. Die Vorlage soll im Anschluss zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. (eis/10.11.2026)