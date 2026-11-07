Liveübertragung: Donnerstag, 12. November, 13.40 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 12. November 2026, Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

Naturheilkunde: „Für eine evidenzbasierte integrative Medizin in Deutschland – Naturheilkunde und komplementäre Verfahren stärken“ lautet der Titel eines Antrags der AfD-Fraktion, der federführend im Gesundheitsausschuss beraten werden soll.

Krankenhausmedizin: „Krankenhausmedizin der Zukunft – ,Hospital-at-Home'-Konzepte rechtlich und finanziell ermöglichen“ ist der Titel eines weiteren Antrags der AfD-Fraktion, der ebenfalls dem Gesundheitsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden soll.

Sepsis-Strategie: „Sepsis frühzeitig erkennen, Leben retten – Jetzt eine nationale Sepsis-Strategie auf den Weg bringen“ ist ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (21/8940(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) überschrieben, der auch im Gesundheitsausschuss federführend beraten wird. Die Blutvergiftung sei eine lebensbedrohliche Organdysfunktion infolge einer fehlregulierten Immunantwort auf eine Infektion. Es handele sich um einen zeitkritischen Notfall, bei dem verspätete Erkennung und Behandlung das Risiko für Organversagen und Tod erhöhten, heißt es in dem Antrag. Nach Schätzungen erkrankten in Deutschland jährlich mindestens 230.000 Erwachsene an einer Sepsis; für mindestens 85.000 ende die Erkrankung tödlich. Ein erheblicher Teil der sepsisbedingten Krankheitslast könne durch Infektions- und Impfprävention, konsequente Hygiene, frühe Erkennung, rasche Behandlung und strukturierte Nachsorge vermieden oder verringert werden. Die Abgeordneten fordern eine nationale Sepsis-Strategie mit Aufklärung, Qualifizierung, Infektionsprävention, Früherkennung und Behandlung, Surveillance, Rehabilitation, Nachsorge, Forschung und einer validen Datengrundlage.

Lärmschutz: „Sport ermöglichen – Lärmschutzregelungen für Sportanlagen anpassen und Kinder- und Jugendsport stärken“ heißt ein Antrag (21/8984(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) der Fraktion Die Linke, der an den Ausschuss für Sport und Ehrenamt zur Federführung überwiesen werden soll. Die Fraktion Die Linke dringt auf eine Anpassung von Lärmschutzregelungen für Sportanlagen und greift damit eine Forderung der Sportministerkonferenz aus dem Oktober 2025 auf. Damit wollen die Abgeordneten den Kinder- und Jugendsport stärken. Die Fraktion fordert, Sportanlagen, die ihrer Art nach von Kindern genutzt werden können, lärmschutzrechtlich zu privilegieren. Dazu soll die Bundesregierung nach dem Willen der Linken die Sportanlagenlärmschutzverordnung anpassen. Zur Begründung verweisen die Abgeordneten darauf, dass Geräusche von Kindern in Kindertageseinrichtungen, auf Kinderspielplätzen und in ähnlichen Einrichtungen nach Paragraf 22 Absatz 1a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung darstellten. Geräusche, die beim Sport auf Sportanlagen entstehen, würden aber nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung strenger reguliert. Dies führe dazu, dass Behörden zur Einhaltung der Vorgaben Betriebszeiten festsetzen könnten. „Diese unterschiedliche Behandlung ist insbesondere dort schwer nachvollziehbar, wo Kinder und Jugendliche auf Sportanlagen ihrem Vereinssport nachgehen“, schreiben die Linken-Abgeordneten. Hinzu kommen nach Auffassung der Fraktion Konflikte, wenn neue Wohnbebauung an seit Langem bestehende Sportanlagen heranrückt. Diesbezüglich wird in dem Antrag gefordert, den Bestands- und Standortschutz bestehender Sportanlagen zu stärken. Damit würde langfristige Planungssicherheit für Sportvereine und Kommunen gewährleistet.

(vom/scr/06.11.2026)