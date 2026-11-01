Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung kommt am Montag, 9. November, und Dienstag, 10. November 2026, in Berlin zu ihrer 14. Sitzung zusammen. Sie beginnt unter Vorsitz von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und der Präsidentin der französischen Nationalversammlung Yaël Braun-Pivet am Montag um 15.15 Uhr und dauert bis 19.30 Uhr. Die Sitzung wird am Dienstag von 8.15 Uhr bis 10 Uhr fortgesetzt.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Eröffnet wird die Sitzung am Montag mit Reden der beiden Parlamentspräsidentinnen. Es folgt eine gemeinsame Anhörung von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und der Ministerin der Streitkräfte und der Veteranen, Catherine Vautrin. Im zweiten Teil der Versammlung unter Leitung der Ko-Vorsitzenden des Vorstands Dr. Yannick Bury (CDU/CSU) und Brigitte Klinkert (Ensemble pour la République) werden am Montag ab 17.45 Uhr und am Dienstag ab 8.15 Uhr eingebrachte Vorlagen und Änderungsanträge beraten und abgestimmt.

Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung setzt sich aus 100 Mitgliedern zusammen, darunter 50 Abgeordnete des Deutschen Bundestages sowie 50 Abgeordnete der Assemblée nationale, die mindestens zweimal im Jahr abwechselnd in Deutschland und Frankreich tagen sollen. Grundlage dieser institutionalisierten Zusammenarbeit auf Ebene der Parlamente ist das Deutsch-Französische Parlamentsabkommen, das am 11. März 2019 von der Assemblée nationale und am 20. März 2019 vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden ist. (vom/02.11.2026)