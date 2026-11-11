Zeit: Mittwoch, 11. November 2026, 14 bis 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 200



Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hat sich am Mittwoch, 11. November 2026, in einer dreistündigen öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Angriffe auf Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechte“ befasst.

Aufgabe der 14 Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe ist es, sich für den hohen Stellenwert der Menschenrechte weltweit einzusetzen. (11.11.2026)