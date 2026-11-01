„Frauen im Kampf für Demokratie – mutig und verletzlich zugleich“ ist der Titel eines öffentlichen Panels, das am Montag, 9. November 2026, im Rahmen des „Freedom and Security Women Summit“ der SED-Opferbeauftragten beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke, stattfindet. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und die Präsidentin der französischen Nationalversammlung, Yaël Braun-Pivet, halten eine gemeinsame deutsch-französische Rede im Mauermahnmal des Bundestages im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in Berlin-Mitte. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung steht im Anschluss in der Mediathek zur Verfügung.

Diskussion mit Schülerinnen und Schülern

Im Anschluss an die Reden Klöckners und Braun-Pivets findet eine Panel-Diskussion statt, bei der Schülerinnen und Schüler mit den beiden Parlamentspräsidentinnen sowie mit internationalen Vorkämpferinnen für Demokratie diskutieren. Zu den Teilnehmerinnen gehören unter anderem die iranische Exil-Frauenrechtlerin Masih Alinejad, die belarusische Exil-Bürgerrechtlerin Sviatlana Tsikhanouskaya, dier DDR-Bürgerrechtlerin Almut Ilsen, die kubanische Dissidentin Rosa Maria Payá, die Menschenrechtsaktivistin Rushan Abbas aus dem Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang (China) und die Unternehmerin Roya Mahboob aus Afghanistan.

Der „Freedom and Security Women Summit“ versteht sich als Initiative für Frauenrechte, demokratische Resilienz und konkrete politische Wirkung. Dissidentinnen, Bürgerrechtlerinnen und Frauenrechtsaktivistinnen diskutieren über Repression, Widerstand und die politische Bedeutung von Frauenrechten. Dabei geht es um die Rolle von Frauen in Widerstandsbewegungen gegen autoritäre Regime und was daraus für die deutsche und europäische Politik folgt. Der Summit wird gemeinsam organisiert von der SED-Opferbeauftragten, der von Masih Alinejad gegründeten Online-Bewegung „My Stealthy Freedom“, des Vereins „Frauen für Freiheit“ und der Axel Springer Freedom Foundation. Im Rahmen der Konfderenz wird auch der „Award for Courage“ der Axel Springer Freedom Foundation verliehen.

Bereits ab 12 Uhr finden Panels im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders Hauses statt, zu denen Staatsministerin Serap Güler (CDU) vom Auswärtigen Amt eine Keynote halten wird. Die Themen sind in Panel 1 „Frauen in Diktaturen: Unterdrückung verstehen, politisches Handeln vorantreiben“, in Panel 2 „Frauen im Widerstand: Netzwerke, Exil und politische Forderungen“ und in Panel 3 „Frauenrechte als Sicherheitsfaktor für deutsche und europäische Politik“. (vom/02.11.2026)