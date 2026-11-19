Die Förderung strategisch wichtiger Rohstoffe, die Zusammenarbeit in der Spitzenforschung, in Wirtschaft und Verteidigung oder schlicht das Überleben als Mittelmächte: Es ging buchstäblich um alles bei den Gesprächen von Mitgliedern der deutsch-kanadischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages in Kanada. Eine Delegation der Parlamentariergruppe reiste vom 18. bis 24. Oktober 2026 nach Ottawa sowie in die Provinzen Saskatchewan, Alberta und British Columbia, um die bilateralen Beziehungen zu pflegen. Über den Austausch mit den Mitgliedern beider Häuser des kanadischen Parlaments hinaus führten die deutschen Abgeordneten Gespräche mit Regierungsvertretern, in Forschungseinrichtungen und Nichtregierungsorganisationen und besuchten Unternehmen.

Enge Verflechtung zwischen Deutschland und Kanada

Auf Schritt und Tritt wurde bei dem Besuchsprogramm deutlich, wie eng Deutschland und Kanada miteinander verflochten sind, sagt Bernd Rützel (SPD), Vorsitzender der Parlamentariergruppe und Delegationsleiter: wirtschaftlich, politisch und sicherheitspolitisch, im Rahmen der Nato, und gesellschaftlich.

Die deutsch-kanadischen Beziehungen könnten auf die kulturelle Nähe beider Länder bauen, die dieselben Werte vertreten, und seien geprägt von gegenseitigem Respekt und Vertrauen. „Deutschland und Kanada, das passt einfach zusammen“, stellt Rützel fest. „Die Kanadier schätzen uns Deutsche sehr.“

Auf beiden Seiten sei der Wille vorhanden, das gute Verhältnis als „like minded countries“ zum beiderseitigen Vorteil zu nutzen, um sich, nicht zuletzt in Anbetracht einer zerrütteten Weltlage, zu behaupten. Es werde jetzt vielen bewusst, was gute Beziehungen wert sind. „In unruhigen Zeiten ist Kanada ein ruhiger und wichtiger Partner“, sagt Rützel. „Wir haben uns immer gemocht. Jetzt brauchen wir uns.“

Große Vorkommen kritischer Rohstoffe

Saskatchewan. Das äußerst dünn besiedelte Prärieland in der Mitte Kanadas werde von Kanada-Besuchern auf dem Weg von der Ost- zur Westküste meist einfach überflogen. Für die bilaterale Zusammenarbeit jedoch ist dieser Landstrich von außerordentlichem Interesse, so der Bundestagsabgeordnete.

Lagern doch hier wertvolle Bodenschätze: große Vorkommen kritischer Rohstoffe wie Helium, Kupfer, Lithium, Uran oder Zink. Saskatchewans Böden beherbergen 27 von 34 seltenen Erden, die etwa für Batterien und Windkraftanlagen benötigt werden und die Europa derzeit überwiegend aus China bezieht. Da tue sich in Kanada eine Alternative auf. Die Rohstoffwirtschaft haben die Reisenden aus Berlin bei einem Zwischenstopp in der Provinz in Augenschein genommen und sich über deren Förderung und industrielle Nutzung informiert. So bei einer Kali-Mine, die der deutsche Düngemittel- und Salzproduzent K+S betreibt.

In Saskatoon und in der Provinzhauptstadt Regina standen Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Regierung Saskatchewans ebenso auf dem Programm wie mit Mitgliedern der dortigen gesetzgebenden Versammlungen. Das Interesse an Deutschland und der Wunsch nach Zusammenarbeit sei überall riesengroß - ob es nun um Lösungen zur Energiesicherheit gehe, um High-Tech-Produkte oder um Landmaschinen.

Spitzenforschung und die Forschungszusammenarbeit

Die Delegation hat darüber hinaus Wissenschaftseinrichtungen besucht, um sich über kanadische Spitzenforschung und die Forschungszusammenarbeit zu informieren. Die deutsch-kanadischen zwischenstaatlichen Beziehungen werden ergänzt durch eine Vielzahl institutioneller Kooperationen und persönlicher Kontakte, gerade im Bereich der Forschung„, sagt Rützel, der dem Ausschuss für Arbeit und Soziales vorsitzt.

An der University of Saskatchewan warfen die Abgeordneten einen Blick in das Forschungszentrum für Infektionskrankheiten, das als weltweit führend gilt. Dort werde in riesigem Maßstab an neuen Impfstoffen geforscht, um gegen künftige Pandemien gewappnet zu sein, berichtet Rützel. In Calgary im Bundesstaat Alberta informierten sich die deutschen Gäste im Exzellenzzentrum für Krebsversorgung, das weltweit Vorreiter ist in der Behandlung von Tumoren mit experimenteller Zelltherapie, und mit Siemens Heltheneers kooperiert, über die Fortschritte in der Krebsmedizin.

Wie Kanada dem Mangel an Handwerkern begegnet, das schauten sich die Bundestagsabgeordneten im Ausbildungszentrum für Technik und Training in der Luftfahrt an, an dem die Lufthansa im Rahmen eines dualen Ausbildungssystems ausbilden lässt.

Zusammenarbeit der Streitkräfte

Ganz im Westen, in British Columbia, ließen sich die Abgeordneten auf Grundlagenforschung ein und bestaunten das Forschungsprojekt “Pacific Ocean Neutrino Experiment„, das das Marine Technology Centre der University of Victoria zusammen mit der TU München angeschoben hat. In der Dunkelheit der Tiefsee, in 3.000 Metern Tiefe wird dort Teilchenforschung betrieben, erzählt Rützel.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen herrschen in der Seaspan Werft in Victoria, der Hauptstadt von British Columbia, an der Pazifikküste. Die deutschen Abgeordneten durften hinein und sich den Ort anschauen, an dem zukünftig kanadische Einheiten der neuen U-Boot-Klasse 212 CD gewartet werden sollen, die in einem deutsch-norwegischen Gemeinschaftsprojekt entstehen, an dem sich Kanada beteiligen will.

Der Vorsitzende der Parlamentariergruppe erinnert daran, dass damit ein neues Kapitel in der Zusammenarbeit der Streitkräfte der beiden Nato-Partner aufgeschlagen werde und dass dies zugleich ein “Mega-Deal für die deutsche Industrie„ sei.

Transatlantische Beziehungen

Bei den transatlantischen Beziehungen würden viele reflexartig an die USA denken, so Rützel. Aber es gebe eben auch Kanada, das andere nordamerikanische Land. Mit dem Deutschland seit Jahrzehnten ebenso eng verflochten sei - ein Kooperations- und Wertepartner, der sich einen Ausbau der Beziehungen ebenso wünsche wie Deutschland. “Wir lernen voneinander, wir profitieren voneinander und wir verteidigen uns gemeinsam.„

Wirtschaftlich sei neben großen Direktinvestitionen, so errichtete VW in Kanada seine größte Batteriefabrik, in den letzten Jahren auch der Handel in Schwung gekommen, nachdem 2017 das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada vorläufig in Kraft getreten ist. Es beseitigt wechselseitig Einfuhrzölle für rund 98 Prozent der Handelswaren. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen der Europäischen Union und Kanada belief sich im Jahr 2025 auf mehr als 80 Milliarden Euro.

Kanada und die EU rücken zusammen

Nicht nur das militärische Säbelrasseln der Supermächte, sondern auch die aggressive Außen- und Zollpolitik Chinas und der USA lasse Kanada und die EU noch näher zusammenrücken. Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney hatte daher zuletzt ein Bündnis der Mittelmächte vorgeschlagen und gesagt: “Sitzen wir nicht am Tisch, landen wir auf der Speisekarte.„ Wie sich das anfühlt, würden die Europäer am Beispiel der von Russland angegriffenen Ukraine erleben, und Kanada, das vom US-Präsidenten Donald Trump schon mal als 51. Bundesstaat der USA bezeichnet wird.

Am Ausbau der Beziehungen werde man als Parlamentariergruppe nach Kräften mitwirken und neuen Ideen Raum geben, bestehende Kooperationen würdigen und neue ermutigen, resümiert Bernd Rützel. Die Eindrücke der jüngsten Reise bringe man in die parlamentarische Arbeit in Berlin ein. Weitere Delegationsmitglieder waren Markus Koob, Lars Rohwer (beide CDU/CSU), Bastian Treuheit (AfD), Stefan Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) und Maik Brückner (Die Linke). (ll/19.11.2026)