Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben am Mittwoch, 25. November 2026, mit einer Schweigeminute der Opfer von Femiziden gedacht. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner betonte in einer Rede vor Eintritt in die Tagesordnung, dass es „keine gültige Entschuldigung, keine Begründung und schon gar keinen kulturellen oder religiösen Rabatt für Gewalt gegen Frauen“ gibt.

„Fünf Stunden und 42 Minuten. So lange würde es hier still sein, wenn wir heute jedem Femizid des vergangenen Jahres eine Schweigeminute widmen würden“, sagt die Bundestagspräsidentin. Rechnerisch sterbe fast jeden Tag gewaltsam eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland. Häufig komme der Täter aus dem nahen Umfeld.

Grauenhafte Taten hinter der Statistik

„Hinter dieser Statistik stehen grauenhafte Taten – Morde aus Rache und Eifersucht, erweiterte Suizide, Verschleierung von Vergewaltigungen“, sagte Klöckner. Die Frauen seien erwürgt, in den Kopf geschossen, von Dutzenden Messerstichen durchbohrt, vom Balkon gestoßen, in der Badewanne ertränkt, beim Harfenspiel mit dem Baseballschläger erschlagen worden.

„Es waren Frauen, die ein Leben hatten. Sie hatten Freunde, Eltern und Geschwister.“ Manchmal seien sie vor den Augen der eigenen Kinder umgebracht worden, manchmal mit einem Baby im Bauch. „Manchmal wurde auch die heranwachsende Tochter getötet, um die Mutter bis an ihr Lebensende unglücklich zu machen.“

Der Mord an einer Frau sei nur die Spitze des Eisbergs. Gewalt gegen Frauen beginne viel früher. Im Alltag, in frauenfeindlichen Songtexten, in der Verbreitung von KI-Pornografie, in der Vergewaltigungsandrohung im Netz. Es passiere in der wirklichen und in der digitalen Welt.

Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

„Der heutige Orange Day ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“, sagte Julia Klöckner. „Wir wollen all jener Frauen gedenken, die Gewalt erleiden mussten. Und wir wollen alle Frauen ermutigen, ihre Erfahrungen mit Gewalt nicht geheim zu halten. Sie öffentlich zu machen.“

Denn noch immer würden sich viele Mädchen und Frauen für das schämen, was ihnen angetan worden sei. Noch hätten viele Frauen Angst, dass es schlimmer wird, wenn sie sich offenbaren. Wenn sie den Täter anzeigen würden.

„Es ist unsere Pflicht als Gesetzgeber, dass wir auch den Frauen staatlichen Schutz geben, die sich in einem Loyalitätskonflikt mit dem Täter befinden – und sich dabei gegen die eigenen Bedürfnisse entscheiden. Frauen, denen es schwerer fällt, über die erlittene Gewalt zu sprechen, als sie zu ertragen“, forderte die Bundestagspräsidentin.

Spanien habe vor rund 20 Jahren einen mutigen Weg mit verpflichtender Präventionsarbeit an Schulen, mit einer konsequenten Täterüberwachung und mit einem klaren Fokus auf den Opferschutz beschritten. „Wir sollten aus den Erfahrungen anderer Länder lernen. Nicht die Opfer von Gewalt sollen sich schämen. Die Täter sollten es“, sagte Klöckner. (eis/25.11.2025)