Ohne Debatte hat der Bundestag am Mittwoch, 25. November 2026, den Einspruch des Abgeordneten Stefan Schröder (AfD) gegen einen ihm erteilten Ordnungsruf zurückgewiesen. Der Ordnungsruf war ihm tags zuvor während der Beratung des Einzelplans 30 „Forschung, Technologie und Raumfahrt“ von der amtierenden Bundestagspräsidentin Josephine Ortleb (SPD) erteilt worden.

Schröder hatte in seiner Rede über Bundesministerin Dorothee Bär (CSU) gesagt, sie sei die erste Ministerin, die eine Haushaltsrede im Pyjama halte. Nur die AfD-Fraktion stimmte für den Einspruch, alle anderen Fraktionen wiesen ihn zurück.

Klöckner: Herabwürdigungen lassen wir nicht gelten

In der Begründung zu seinem Einspruch schrieb Schröder, dass seine Aussage keine Bewertung der Persönlichkeit oder fachlichen Kompetenz der Ministerin beinhaltet habe. Vielmehr habe seiner Aussage eine „für sämtliche anwesende Abgeordnete unmittelbar wahrnehmbare Beobachtung“ zugrunde gelegen.

Bundestagpräsidentin Julia Klöckner kam zu Beginn der Haushaltsberatungen am Mittwoch, 25. November, auf den Vorfall zu sprechen und beklagte, dass abermals eine Frau „Zielscheibe der äußerlichen Bewertung“ geworden sei. Persönliche Herabwürdigungen ließe das Parlament nicht gelten, so Klöckner, die auch an den sogenannten Orange Day, den Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, erinnerte, der jährlich just am 25. November begangen wird. (ste/25.11.2026)