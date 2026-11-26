Ohne Aussprache hat der Bundestag am Donnerstag, 26. November 2026, Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen:

Tourismuspolitik: Die AfD-Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Mitgliedschaft in der Weltorganisation für Tourismus beenden – Nationale Gestaltungsspielräume in der Tourismuspolitik stärken“ (21/9362(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) eingebracht, der zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Tourismus überwiesen wurde. Die AfD-Fraktion fordert darin, die deutsche Mitgliedschaft in der Weltorganisation für Tourismus (UN Tourism) zu beenden. Die weitere Mitgliedschaft Deutschlands stelle eine finanzielle Belastung für den Haushalt dar. Dagegen sei der konkrete Nutzen der Mitgliedschaft für deutsche tourismuspolitische Interessen zunehmend fragwürdig, wenn gleichzeitig eine mangelnde unabhängige Evaluation der eingeleiteten Projekte Transparenz und Erfolgskontrolle verhindere, schreiben die Abgeordneten. Nach Ansicht der Antragsteller weise die UN Tourism erhebliche strukturelle Mängel auf, die die Erfüllbarkeit der selbstgesetzten Charta in Zweifel zögen. Die wiederkehrenden Probleme bei der Wahl des Generalsekretärs der Organisation seien spätestens seit der erstmaligen Wahl des ehemaligen Amtsinhabers, Surab Polilokaschwili, im Jahr 2018 regelmäßiges Thema von Kontroversen gewesen. Die Fraktion fordert die Bundesregierung auf, zum Ende des Haushaltsjahres 2027 den Austritt Deutschlands aus UN Tourism beim Generalsekretär der Organisation schriftlich zu beantragen. Außerdem solle in EU-Institutionen darauf hingewirkt werden, dass die EU und ihr untergeordnete Gremien keine Mitgliedschaft in der UN Tourism und den ihr untergeordneten Gremien mehr eingehen.



Pflege: Ein weiterer Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Qualitätsprüfungen in der Pflege praxistauglich reformieren – Patientenwohl und Ergebnisqualität vor Dokumentationsbürokratie stellen“ (21/9363(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) soll federführend im Gesundheitsausschuss beraten werden. Die AfD-Fraktion fordert den Abbau der Dokumentationsbürokratie in der Pflegeversorgung. Die pflegerische und menschliche Zuwendung am Patienten werde zunehmend durch eine ausufernde bürokratische Dokumentations- und Nachweispflicht verdrängt, heißt es in dem Antrag. Das Prüfsystem des Medizinischen Dienstes (MD) sowie die zugrundeliegenden Qualitätsprüfungs-Richtlinien (QPR) wiesen eine gravierende Schieflage auf: Regelmäßig flössen rein formale, redaktionelle oder bürokratische Abweichungen in der Pflegedokumentation unverhältnismäßig stark in die Gesamtbewertung einer Pflegeeinrichtung ein. Ein solches Prüfsystem verfehle seinen eigentlichen Zweck. Es schütze nicht den Patienten, sondern demotiviere engagierte Pflegefachkräfte, binde Arbeitszeit am Schreibtisch anstatt am Pflegebett und schädige ungerechtfertigt das Ansehen hervorragend arbeitender Pflegeeinrichtungen in der Öffentlichkeit. Die Abgeordneten sprechen sich dafür aus, die maßgeblichen Qualitätsprüfungsrichtlinien anzupassen. Insbesondere sollte festgeschrieben werden, dass für die Qualitätsbeurteilung einer Pflegeeinrichtung die tatsächliche Versorgungs- und Ergebnisqualität am Pflegebedürftigen der Hauptmaßstab sei. Prozess- und Dokumentationskriterien dürften nur insoweit herangezogen werden, als sie für die Feststellung der unmittelbaren Behandlungs- und Versorgungssicherheit zwingend erforderlich seien.

Naturheilkunde: Ein Antrag der AfD mit dem Titel „Für eine evidenzbasierte integrative Medizin in Deutschland – Naturheilkunde und komplementäre Verfahren stärken“ (21/9364(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) soll im Gesundheitsausschuss weiterberaten werden. Eine ausschließlich symptomorientierte und hochspezialisierte Medizin nehme den Patienten nicht immer als Ganzes in den Blick, heißt es in dem Antrag. Eine integrative Medizin, die bewährte schulmedizinische Ansätze mit komplementär medizinischen Verfahren verbinde, könne die Versorgungsqualität verbessern. Die Abgeordneten fordern, naturheilkundliche und komplementärmedizinische Verfahren, für die eine hinreichende wissenschaftliche Evidenz vorliege, darunter Akupunktur, ärztliche Naturheilkunde sowie Phytotherapie, stärker im Leistungsrecht der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu berücksichtigen. Im nächsten Bundeshaushalt sollten zusätzliche Mittel für die Erforschung der Wirksamkeit und Sicherheit naturheilkundlicher und komplementärmedizinischer Verfahren vorgesehen werden. Inhalte der Naturheilkunde, der integrativen Medizin und der sogenannten sprechenden Medizin sollten als verpflichtende Lehrmodule eingeplant werden.

Ambulante Versorgung: Der Antrag der AfD „Ambulante Versorgung stärken statt gefährden – Planungssicherheit für Praxen und Patienten für das Jahr 2027 sicherstellen“ (21/9365(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) soll ebenfalls im Gesundheitsausschuss federführend beraten werden. Mit der Einführung der speziellen sektorengleichen Vergütung (Hybrid-DRG) sei ein System geschaffen worden, das die historisch gewachsene Trennung zwischen ambulant und stationär erbrachten Leistungen schrittweise überwinden solle, heißt es in dem Antrag. Die Hybrid-DRG ermöglichten es, ausgewählte medizinische Leistungen unabhängig vom Ort ihrer Erbringung nach einheitlichen Grundsätzen zu vergüten. Mit den Änderungen in der Reform der Notfallversorgung werde dieser Prozess vorzeitig unterbrochen. Bereits 2027 würden Leistungen ohne Übernachtung grundsätzlich nach der regionalen Euro-Gebührenordnung vergütet, während Leistungen mit Übernachtung weiterhin der Hybrid-DRG-Vergütung unterlägen. Ferner solle die künftige Regelung zur Abrechnung nach Kurzzeitfallpauschalen den Krankenhäusern vorbehalten bleiben. Damit werde das Prinzip der sektorengleichen Vergütung mit dem Ziel, die Ambulantisierung zu fördern, aufgegeben. Die Abgeordneten fordern, die im Gesetz zur Reform der Notfallversorgung für 2027 beschlossene Übergangsregelung zur Vergütung bisheriger Hybrid-DRG-Leistungen aufzuheben und die reguläre sektorengleiche Vergütung fortzuführen.

Gewaltenteilung: Ein Antrag der AfD mit dem Titel „Demokratischen Rechtsstaat schützen – Gewaltenteilung ernst nehmen – Transparenz bei Kontakten zwischen Judikative und Exekutive schaffen“ (21/9366(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) soll federführend im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz weiterberaten werden. Die AfD-Fraktion fordert darin mehr Transparenz bei Kontakten zwischen Vertretern der Judikative, der Exekutive und der Legislative. Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung auf, ein „öffentlich einsehbares Register“ zu führen, in dem die telefonischen, schriftlichen und persönlichen Kontakte von Regierungsmitgliedern, Staatssekretären und deren Mitarbeitern sowie von Bundestagsabgeordneten zu Richtern der obersten Gerichte und deren Mitarbeitern dokumentiert werden. Auch die Themen der Kontakte sollen in dem Register festgehalten werden. Zudem soll die Bundesregierung „verbindliche Regeln zu zeitlichen Abständen“ zwischen solchen Kontaktaufnahmen und Entscheidungen der obersten Gerichte festlegen. Es sei nicht Anspruch des Antrags, Kontakte zwischen der Judikative, der Legislative und der Exekutive zu verbieten, führt die Fraktion zur Begründung an. Jeder Bürger müsse jedoch die Möglichkeit haben, ohne großen Aufwand herauszufinden, welche Richter der obersten Gerichte mit Vertretern der Regierung Kontakt hatten und welche Themen dabei besprochen wurden. Das „Netzwerk zwischen politischen Akteuren und Richtern“ müsse offengelegt werden. „Nur so kann das Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht und die anderen obersten Gerichte dauerhaft aufrechterhalten werden“, heißt es weiter.

Abgesetzt: Amtsausstattung: Im Geschäftsordnungsausschuss federführend beraten werden sollte ein von der AfD-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Keine Amtsausstattung für ehemalige Bundestagspräsidenten und Bundestagsvizepräsidenten“. Der Antrag wurde jedoch von der Tagesordnung abgesetzt.

Bundesminister: Ein Gesetzentwurf der AfD zur „Sicherstellung der Qualifikation von Bundesministern“ (21/9353(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) soll federführend im Innenausschuss weiterberaten werden. Es handelt sich um die Wiedervorlage eines Gesetzentwurfs aus der vergangenen Wahlperiode (20/11371(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Minister auf Bundesebene werden kann, wer über einen Masterabschluss, ein Diplom oder einen gleichwertigen Hochschulabschluss verfügt. Bei einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Hochschulabschluss sowie bei einer abgeschlossenen Berufsausbildung ist zusätzlich eine mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit nachzuweisen. So werde sichergestellt, dass nicht nur akademische Laufbahnen berücksichtigt werden, führt die Fraktion an. Konkret schlägt die Fraktion dazu vor, das Grundgesetz sowie das Bundesministergesetz anzupassen. Im Grundgesetz soll verankert werden, dass Bundesminister fachlich geeignet und befähigt sein müssen, ihr Amt auszuführen. Die konkreten Qualifikationsanforderungen sollen im Bundesministergesetz geregelt werden. Die Rechtsverhältnisse der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes amtierenden Mitglieder der Bundesregierung sollen von den Änderungen unberührt bleiben.

Parlamentarische Staatssekretäre: Der Gesetzentwurf der AfD „zur Aufhebung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre“ (21/4348(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) soll ebenfalls im Innenausschuss weiterberaten werden. Mit dem Entwurf will die die AfD das Amt des Parlamentarischen Staatssekretärs abschaffen. Das Amt habe die Erwartungen, die an seine Einführung geknüpft waren, nicht erfüllen können, heißt es zur Begründung. Unter anderem gehe es mit „verfassungsrechtlichen Verwerfungen“ einher, „da Abgeordnete des Bundestages, die zugleich der Exekutive dienen, keine wirkungsvolle Kontrolle der Bundesregierung gewährleisten können“. Die Fraktion führt zudem „nicht unerhebliche Mehrkosten für das Gemeinwesen“ im Vergleich zum geringen Nutzen als Grund zur Abschaffung an.

Bundesverfassungsgericht: Ein Gesetzentwurf der AfD zur Einführung der Begründungspflicht bei Nichtannahme einer Verfassungsbeschwerde durch das Bundesverfassungsgericht (21/9354(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) soll federführend im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beraten werden. Die Fraktion fordert die Einführung einer Begründungs- und Veröffentlichungspflicht für Nichtannahmebeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts bei Verfassungsbeschwerden. Es handelt sich um die Wiedervorlage eines Gesetzentwurfs aus der vergangenen Wahlperiode (20/2763(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Die Fraktion schlägt vor, den Paragrafen 93d Absatz 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes wie folgt neu zu fassen: „Die Entscheidung nach § 93b und § 93c ergeht ohne mündliche Verhandlung. Sie ist unanfechtbar. Die Ablehnung der Annahme der Verfassungsbeschwerde bedarf einer Begründung. Es genügt, die für die Nichtannahme im konkreten Sachverhalt wesentlichen Punkte darzulegen. Sie ist zu veröffentlichen.“ Aktuell heißt es im Gesetzestext: „Die Ablehnung der Annahme der Verfassungsbeschwerde bedarf keiner Begründung.“ Zur Begründung führt die Fraktion an, dass sich das Gericht mangels Begründung der Nichtannahme „jeglicher öffentlicher Kontrolle“ entziehe. „Das Bundesverfassungsgericht sollte im eigenen Interesse nachvollziehbar machen, ob die Gründe für die Nichtannahmebeschlüsse mit anderen Urteilen oder auch vergleichbaren Klageabweisungen konform gehen. Im Gegenteil entledigt es sich jedoch aufgrund der fehlenden Begründungspflicht jedes Rechtfertigungsdruckes. Angesichts der höchst- und letztinstanzlichen Position des Bundesverfassungsgerichtes im deutschen Verfassungsgefüge ist es angehalten, sich im besonderen Maße zu rechtfertigen“, argumentiert die Fraktion.

Covid-19-Verhaltensregeln: Ein Gesetzentwurf der AfD „zur Rehabilitierung von Personen, die aufgrund von Verstößen gegen Verhaltenspflichten zur Verhinderung der Verbreitung der Covid-19-Krankheit wegen einer Straftat verurteilt oder nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz mit einer Geldbuße belegt wurden (Covid-19-Rehabilitierungsgesetz)“ (21/9355(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) soll ebenfalls federführend im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beraten werden. Auch hierbei handelt es sich um die Wiedervorlage eines Gesetzentwurfs aus der vergangenen Wahlperiode (20/12034(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Ziel des Entwurfs ist die Aufhebung von Strafurteilen und Bußgeldbescheiden wegen bestimmter Verstöße gegen Verhaltenspflichten während der Corona-Pandemie. Die Fraktion nennt unter anderem die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht sowie die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Auch Urteile wegen des Ausstellens und des Gebrauchs unrichtiger Impfnachweise sollen nach dem Willen der Fraktion aufgehoben werden. Nach Auffassung der Fraktion haben es Gerichte „bei der Kontrolle der Durchsetzung dieser Maßnahmen zumeist unterlassen, durch Einholung von Sachverständigengutachten das Vorliegen einer Gefahrenlage und die Angemessenheit der staatlichen Maßnahmen eigenständig zu prüfen, und sich stattdessen auf die vorgeblich unabhängige wissenschaftliche Expertise des RKI verlassen“. Mit der Veröffentlichung der Protokolle des aufgrund der Covid-19-Pandemie eingerichteten Krisenstabs des Robert Koch-Instituts (RKI) sei klar, „dass die wissenschaftliche Basis der gesetzgeberischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-Erkrankung fragwürdig ist“, führt die AfD-Fraktion an. Nach ihrem Willen sollen die Urteile pauschal durch Gesetz aufgehoben werden. Gezahlte Geldstrafen und Bußgelder sollen demnach zurückgezahlt werden, zudem soll die Aufhebung der Urteile für die Betroffenen „mit einer Entschädigung in Höhe der nachgewiesen aufgewandten Kosten der Rechtsverteidigung verbunden“ werden. Laufende Straf- und Bußgeldverfahren sollen eingestellt werden.

Handelsgesetzbuch: Im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz federführend beraten werden soll auch der Gesetzentwurf der AfD „zur Verringerung verjährungsbedingter Einnahmeausfälle bei Forderungen aus Ordnungsgeldverfahren gemäß § 335 des Handelsgesetzbuchs“ (21/9356(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Die AfD-Fraktion will mit dem Gesetzentwurf verjährungsbedingte Einnahmeausfälle bei Forderungen aus Ordnungsgeldverfahren verringern. Vorgesehen ist, die Verjährungsfrist für die Vollstreckung von Ordnungsgeldern nach Paragraf 335 des Handelsgesetzbuches von derzeit zwei auf drei Jahre zu verlängern. Die Ordnungsgelder dienen der Durchsetzung der gesetzlichen Verpflichtung von Kapitalgesellschaften, unter anderem ihre Jahresabschlüsse und Lageberichte offenzulegen. Mit der Verlängerung der Verjährungsfrist werde dem Bundesamt für Justiz genügend Zeit eingeräumt, um die Ordnungsgeldforderungen fristgerecht einzutreiben, schreibt die Fraktion. Zur Begründung verweisen die Abgeordneten auf Angaben der Bundesregierung, wonach es im Zeitraum von 2010 bis 2024 zu verjährungsbedingten Einnahmeausfällen in Höhe von mehr als 389 Millionen Euro gekommen sei. Der Bundesrechnungshof habe bei seinen Prüfungen festgestellt, dass dem Bundesamt für Justiz in einer Vielzahl von Fällen nicht genügend Zeit geblieben sei, die Vermögensverhältnisse der Schuldner zu klären und die Forderungen zu vollstrecken.

Steuersystem: Ein Antrag der AfD mit dem Titel „Gerechtigkeitslücke im Steuersystem schließen – Verschonungsbedarfsprüfung ab 26 Millionen Euro in der Erbschaft- und Schenkungsteuer abschaffen“ (21/9368(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) soll federführend im Finanzausschuss beraten werden. Die Bundesregierung soll dem Antrag zufolge einen Gesetzentwurf vorlegen, um diese Regelung abzuschaffen. In dem Antrag heißt es, bisher seien mögliche Lösungen auf der Einnahmeseite zum Abbau von Steuervergünstigungen weitestgehend außer Acht gelassen geworden, auch im Rahmen der Haushaltsaufstellung für 2027 und auch trotz öffentlich geführter Debatten dazu. Dies verwundere, da schon allein die Schließung offenkundiger diverser Gerechtigkeitslücken und Marktineffizienzen im Steuersystem einen zweistelligen Milliardenbetrag für Bund, Länder und Kommunen erbringen könne. Bei Erbschaften und Schenkungen über 26 Millionen Euro seien durch die „Verschonungsbedarfsprüfung“ im Jahr 2025 etwa 94 Prozent der Steuer erlassen worden. Diese Sonderregel habe die Länder rund 3,7 Mrd. Euro Mindereinnahmen gekostet, argumentiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Der effektive Steuersatz auf Milliardenvermögen habe im letzten Jahr bei gerade einmal rund zwei Prozent gelegen.

(ste/vom/26.11.2026)