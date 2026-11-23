Zeit: Montag, 23. November 2026, 14 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 800



Der Innenausschuss hat sich am Montag, 23. November 2026, in einer zweistündigen öffentlichen Anhörung mit dem Thema Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der Migrationsverwaltung (KI-Migrationsverwaltungsgesetz, 21/8275(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) befasst. Dabei bestimmte deutliche Zustimmung bis völlige Ablehnung die Bewertung der Experten. Mit dem Gesetzentwurf soll der rechtssichere und datenschutzkonforme Einsatz von KI-Technologien in der Migrationsverwaltung ermöglicht werden.

„Gesetzentwurf trägt zur Verwaltungsmodernisierung bei“

Prof. Dr. Matthias Friebe von der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht führte aus, der Gesetzentwurf schaffe die erforderlichen Voraussetzungen für eine weitere Digitalisierung der Migrationsverwaltung und trage so zur Verwaltungsmodernisierung bei. Dies umfasse den Einsatz einzelner KI-Systeme. Deren Anwendungsbereich bleibe aber begrenzt. Der KI-Einsatz beschränke sich einerseits auf die Gewinnung generalisierbarer Erkenntnisse, also auf eine schnellere und präzisere Gewinnung statistischer Erkenntnisse.

Es stelle sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Bei der Güterabwägung gelte es, das hohe Gewicht der legitimen Zwecke im Blick zu behalten. Bei unberechtigten Anträgen müsse der Antrag eben auch abgelehnt werden. Dazu trage der Gesetzentwurf bei. Es seien recht strenge Voraussetzungen etwa für Internet-Abfragen geschaffen worden. Deshalb sehe er in dem Gesetzentwurf nur einen ersten Schritt.

„Gesetzentwurf wird Risiken in keiner Form gerecht“

Franziska Görlitz von der Gesellschaft für Freiheitsrechte befand, der Gesetzentwurf werde den Risiken und rechtlichen Anforderungen für KI-Einsatz in der Migrationsverwaltung in keiner Form gerecht. KI dürfe nur dann zum Einsatz kommen, wenn sie wirklich Verbesserungen bringe. Den Migrationsbehörden solle ermöglicht werden, weitgehend unbegrenzt die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Entwickeln und Trainieren von KI-Systemen zu nutzen.

Die geplanten Maßnahmen stellten schwere Grundrechtseingriffe dar. Mangels ausreichender Informationspflichten drohten intransparente Nutzung und Training von KI ohne Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes. Der Gesetzentwurf schütze nicht vor Fehlern oder diskriminierenden Entscheidungen der KI. Betroffene müssten wissen, dass und wie KI genutzt wurde.

„Klare Anforderungen an Systementwicklung stellen“

Yana Gospodinova vom Deutschen Caritasverband meinte, gerade die Komplexität des Migrationsrechts eröffne erhebliche Potenziale für spezialisierte KI-Anwendungen, die Beschäftigte bei der Prüfung gesetzlicher Rechtsansprüche unterstützen und die Berücksichtigung aktueller Rechtsnormen und Rechtsprechung verbessern könnten. Damit die Potenziale tatsächlich genutzt werden könnten, müsse der Gesetzgeber klare Anforderungen an Entwicklung, Aktualisierung und Prüfung solcher Systeme stellen.

Sie befand, dass jede KI auch Fehler mache. Eine menschliche Letztentscheidung allein genüge nicht. Es brauche verlässliche Kontrollmechanismen. Eine gute Migrationsverwaltung sei nicht diejenige, die möglichst viele Fälle möglichst schnell bearbeitet, sondern diejenige, die nachweislich schneller zu rechtlich richtigen, nachvollziehbaren und diskriminierungsfreien Entscheidungen gelange.

„Automatisierte Anwendungen können Verfahren verkürzen“

Andree Pruin von der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände erklärte mit Blick auf KI, die Verbände stünden der Erweiterung der gesetzlichen Möglichkeiten offen gegenüber. Automatisierte Anwendungen könnten die Ausländerbehörden entlasten, Verfahren verkürzen und die Qualität der Bearbeitung verbessern. Um eine tatsächliche Entlastung der Migrationsverwaltung insgesamt und der Ausländerbehörden im Einzelnen zu erreichen, dürfe die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen nicht jeder einzelnen Behörde überlassen bleiben.

Erforderlich seien gemeinsam nutzbare verlässlich bereitgestellte Anwendungen und die Unterstützung durch Bund und Länder. Die besondere Sensibilität der Verfahren verlange zudem ein hohes Schutz- und Sicherheitsniveau und klare Verantwortlichkeiten. Mit der KI-Anwendung solle zugleich ein Rahmen für deren Einsatz bereitgestellt werden, etwa Angebote zur Qualifizierung der Beschäftigten.

„Grundrechtseingriffe erfordern eine Rechtfertigung“

Prof. Dr. Sarah Rachut von der Technischen Universität Braunschweig nannte die Zielsetzung des Gesetzentwurfs begrüßenswert, die Migrationsverwaltung besser und effizienter zu gestalten und so nicht nur den Ressourceneinsatz zu optimieren, sondern zugleich den Anliegen der Betroffenen durch schnellere Entscheidungen gerecht zu werden.

Mit dem geplanten Einsatz von automatisierten Anwendungen sowie KI gingen Grundrechtseingriffe einher, die eine Rechtfertigung entsprechend ihrer jeweiligen Eingriffsintensität erforderlich machten. Sie regte an, den Gesetzentwurf in mehreren Punkten noch nachzuschärfen.

„Gewinn an rechtskundigen Entscheidungen überwiegt“

Joscha Rasch vom Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz meinte, der Gewinn an rechtskundigen Entscheidungen, unterstützt durch KI, sei deutlich größer als die Gefahr, einem Vorschlag der KI leichtfertig zu folgen. Neben den Vorgaben des Datenschutzes und den Einschränkungen des Gesetzgebers in diesem Gesetz könnten zudem organisatorische Sicherheitsstufen umgesetzt werden, um Entscheidungen rechtskonform umzusetzen.

Der Gesetzentwurf schaffe den notwendigen und durch die ausländerrechtliche Praxis zu begrüßenden Rahmen, um die KI in der Migrationsverwaltung rechtssicher zu nutzen. Die Nutzbarmachung von vorab für die Sachbearbeitung erhobenen Daten zum Training der KI sei fundamental, um vermittels KI gleichartige Entscheidungen zu unterstützen und schnellere Verfahren zu ermöglichen.

„Entwicklungsbefugnisse durch Verwendungszwecke begrenzen“

Prof. Dr. Alexander Steen von der Gesellschaft für Informatik der Universität Greifswald merkte an, die vorgesehenen Entwicklungsbefugnisse blieben hinsichtlich der vorgesehenen Aufgaben und erforderlichen Daten zu unbestimmt und sollten durch konkrete zulässige und ausgeschlossene Verwendungszwecke begrenzt werden. Das Gesetz solle konkret festlegen, welche Aufgaben unterstützt werden dürften, welche ausgeschlossen seien und welche Daten dafür benötigt würden.

Einer nachteiligen Verwendung von Informationen aus dem Internet müsse eine belastbare Prüfung ihrer Herkunft, Personenzuordnung und konkreten Aussagekraft vorangehen. Menschliche Entscheidungsverantwortung und verständliche KI-Erklärungen könnten alleine die unreflektierte Übernahme fehlerhafter automatisierter Erklärungen nicht verhindern. Menschen könnten automatisierten Empfehlungen zu stark vertrauen und auch falsche Hinweise übernehmen.

„Befugnisse nicht hinreichend bestimmt und unverhältnismäßig“

Eric Töpfer vom Deutschen Institut für Menschenrechte begrüßte das Ziel des Gesetzentwurfs, migrationsrechtliche Verfahren effizienter, einheitlicher und qualitativ besser zu gestalten. Der vorgeschlagene Weg werde jedoch den grund- und menschenrechtlichen Anforderungen nicht gerecht. Die Befugnisse zur Entwicklung von KI-Systemen und anderen automatisierten Anwendungen sowie zum Verfahrensmonitoring seien nicht hinreichend bestimmt und unverhältnismäßig. So sei der Kreis der berechtigten Behörden unklar, nahezu alle in den Verfahren anfallenden Daten einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten dürften verarbeitet werden, und die zulässigen Anwendungszwecke seien kaum begrenzt, ohne dass ein wirksamer Schutz der Rechte Betroffener gewährleistet werde.

Die Aufsicht von Hochrisikosystemen durch Behörden sei lückenhaft. Regelmäßige Berichte an den Bundestag und eine unabhängige wissenschaftliche Evaluierung müssten vorgeschrieben werden. (fla/23.11.2026)