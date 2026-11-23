Zeit: Montag, 23. November 2026, 11 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.700



Der Verkehrsausschuss hat sich am Montag, 23. November 2026, in einer zweistündigen öffentlichen Anhörung mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung der Finanzierung der Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen (Infrastrukturgesellschafts-Finanzierungs-Änderungsgesetz, 21/8868(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) befasst.

Ob die geplante Kreditfähigkeit der Autobahn GmbH eine Umgehung der Schuldenregeln des Bundes darstellt, ist unter Sachverständigen umstritten. In der Anhörung wurde diese Frage sowohl von Prof. Dr. Thorsten Beckers von der Bauhaus-Universität Weimar als auch von dem auf Infrastrukturrecht spezialisierten Rechtsanwalt Prof. Dr. Georg Hermes bejaht. Prof. Dr. jur. Stefan Korioth von der Ludwig-Maximilians-Universität München sah das hingegen anders und vermochte keinen Umgehungsfall in der Regelung zu erkennen. Grundsätzlich positiv bewertet wurde der Gesetzentwurf von Tim-Oliver Müller vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und Christian Funke vom Verein Pro Mobilität. Der Bundesrechnungshof (BRH) indes hält den Gesetzentwurf für nicht zustimmungsfähig.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Künftig soll die Finanzierung der Autobahn GmbH in einem Drei-Säulen-Modell aus Haushaltsmitteln, Nutzerfinanzierung und privatem Kapital erfolgen, heißt es in dem Gesetzentwurf. Die Autobahn GmbH soll laut Bundesregierung „begrenzt kreditfähig“ werden. Sie soll ausdrücklich ermächtigt werden, Fremdkapital in Form von Krediten und Anleihen aufzunehmen und eine Einnahmekompetenz an der Lkw-Maut erhalten, um dadurch den Schuldendienst für das Fremdkapital zu gewährleisten. Eine Staatsgarantie zur Bedienung der Schulden wird gleichzeitig in dem Entwurf ausgeschlossen.

Aus Sicht von Professor Thorsten Beckers ist die Aufnahme von Krediten durch die Autobahn GmbH „im Lichte der deutschen Schuldenbremse als Verschuldung des Bundes zu qualifizieren“. Daran ändere auch der Verzicht auf eine Staatsgarantie nichts. Dieser Verzicht führe vielmehr zu „völlig unnötigen Mehrkosten bei der Autobahnfinanzierung“. Beckers sah diese im mittleren bis höheren dreistelligen Millionenbereich. Je nach Zeitdauer der Betrachtung könnten die Mehrkosten auch mehrere Milliarden Euro betragen, sagte er.

„Gesetzentwurf verlagert Haushaltslasten in die Zukunft“

Rechtsanwalt Hermes, emeritierter Professor für Öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, verwies auf den „verfassungsrechtlichen Kontext der Schuldenbremse“. Ihr Sinn und Zweck sei es, die Verlagerung finanzieller Lasten in die Zukunft zu begrenzen, diese Verlagerung transparent zu machen und durch das Parlament zu legitimieren.

Mit Blick darauf sei der Gesetzentwurf zum Scheitern verurteilt, befand Hermes. Er verlagere Lasten, die der Bundeshaushalt zu tragen habe, in die Zukunft und mache dies haushaltsrechtlich nicht transparent. Auch kompensiere er diese Verlagerung nicht durch eigene Einnahmen der Autobahn GmbH, weil laut Hermes die Einnahmen durch die Lkw-Maut „keine eigenen Einnahmen im staatsschuldrechtlichen Sinne sind“.

„Keine Umgehung der Schuldenregel des Bundes“

Die Schuldenregel beziehe sich auf die Einnahmen und Ausgaben von Bund und Ländern, sagte hingegen Professor Stefan Korioth. Damit sei klargestellt, dass selbstständige Einheiten, wozu eine GmbH gehöre, mit ihren eigenen Krediten „grundsätzlich nicht unter die Schuldenregel des Bundes fallen“.

Von einem Umgehungsfall könne man sprechen, wenn eine verselbstständigte Gesellschaft eingesetzt wird, um den finanziellen Rahmen des Bundeshaushaltes zu erweitern, sagte Korioth. Dies sei hier aber nicht der Fall, betonte er. Bei der Autobahn GmbH handle es sich um eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, mit eigenen Einnahmen und eigenen Aufgaben. Damit seien alle Voraussetzungen gegeben, um das Trennungsprinzip anzuwenden, sagte Korioth.

„Autobahn GmbH wird weitere Einnahmequellen benötigen“

Aus Sicht von Klara Geywitz, Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofes, verfehlt die Bundesregierung mit der Regelung das von ihr erklärte Ziel der Sicherstellung einer überjährigen, flexiblen und verlässlichen Finanzierung der Autobahn GmbH. Zwar könne die geplante Finanzarchitektur möglicherweise kurz- und mittelfristig Investitionslücken schließen. „Langfristig verursacht sie jedoch höhere Kosten, ohne zusätzliche Mittel bereitzustellen“, sagte Geywitz. Die Autobahn GmbH werde weitere Einnahmequellen benötigen, um steigende Verwaltungsausgaben und den Schuldendienst bedienen zu können.

Auch im Hinblick auf die Schuldenregel sei die Regelung falsch, befand sie. Mit einer Verlagerung der Kreditaufnahme auf die Autobahn GmbH würden Finanzquellen „am Rande der ohnehin schon stark geschwächten Schuldenregel“ genutzt. Die dafür benötigten „gewichtigen Argumente“ sehe der Bundesrechnungshof nicht, sagte dessen Vizepräsidentin.

Verlässliche Grundfinanzierung aus dem Haushalt gefordert

Der Gesetzentwurf enthält aus Sicht von Christian Funke, Geschäftsführer des Vereins Pro Mobilität, wichtige positive Elemente. Die unmittelbare Zuweisung eines Teils der Lkw-Maut, die ergänzende Kreditfähigkeit und der fünfjährige Finanz- und Maßnahmenplan können aus seiner Sicht die Handlungs- und Planungssicherheit der Autobahn GmbH verbessern. Zu begrüßen seien außerdem die klar geregelte Einnahmekompetenz, der Schutz des Straßeneigentums und der Gesellschaftsanteile vor einem Zugriff privater Kreditgeber sowie die vorgesehene Überleitung bestehender Verträge.

Kritisch äußerte sich Funke zur erfolgten Streichung von Haushaltsmitteln im Etat für 2027, die durch Kredite der Autobahn GmbH ersetzt werden sollen. Das sei nicht der richtige Weg, sagte Funke und forderte eine verlässliche Grundfinanzierung aus dem Haushalt.

Entscheidungssicherheit für 2027 verlangt

Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), forderte ebenfalls, die Grundfinanzierung im Haushalt gesetzlich abzusichern. Eine an die Baupreisentwicklung gekoppelte Mindestfinanzierung würde Planungssicherheit schaffen, sagte er. Die Kreditfähigkeit könne eine Ergänzung, nicht aber ein Lückenfüller für Haushaltsdefizite sein. Außerdem forderte Müller, den Finanzierungskreislauf Straße zu schließen.

Der HDB-Hauptgeschäftsführer sieht akuten Handlungsbedarf. „Wir brauchen jetzt Entscheidungssicherheit für 2027“, sagte er. Seiner Einschätzung nach fehlen schon heute zwei Milliarden Euro im Budget der Autobahn GmbH. Ohne rechtzeitigen Beschluss des Gesetzes drohe ein Ausschreibungsstopp, warnte Müller.

„Ein Einstiegsmodell“

Dipl.-Ing. Herbert Kasser, Finanzvorstand bei der Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG), nannte den vorliegenden Gesetzentwurf ein Einstiegsmodell. Die eigene Einnahmenkompetenz mit der Nutzerfinanzierung, die ergänzende Kreditfähigkeit und die mehrjährige verbindliche Finanz- und Maßnahmenplanung seien ein guter und wichtiger Schritt in Richtung verlässlichem und überjährigen Finanzierungskreislauf.

Das ASFINAG-Modell in Österreich habe sich auch erst im Laufe der Jahre entwickelt und funktioniere heute vollständig nach dem Nutzerprinzip, so Kassner. Die ASFINAG werde im Wesentlichen durch zeit- und fahrleistungsabhängige Mauteinnahmen finanziert und erhalte keine laufenden Mittel aus dem Bundeshaushalt.

„Teuerstmöglicher Ansatz der Autobahnfinanzierung“

Philippa Sigl-Glöckner, Direktorin des Vereins Dezernat Zukunft, verwies darauf, dass mit der Regelung keine neuen Finanzierungsquellen erschlossen würden. Der Bundeshaushalt werde schon heute über Kredite finanziert, die von privaten Anlegern refinanziert würden. Schon heute gebe es Maut- und Steuereinnahmen, die in den Bundeshaushalt fließen. Momentan bestehende Finanzierungslücken würden daher durch den Gesetzentwurf „nicht adressiert“, sagte Sigl-Glöckner.

Die jetzt gewählte Finanzierung sei zudem der „teuerstmögliche Ansatz, die Autobahnen zu finanzieren“. Deutschland habe eine sehr gute Bonität und könne sich sehr günstig verschulden, sagte sie. Aus ökonomischer Perspektive sei es daher schwer nachzuvollziehen, wieso man sich nicht über deutlich zinsgünstigere Bundesanleihen finanzieren wolle. (hau/23.11.2026)