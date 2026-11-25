Vier Tage vor dem ersten Advent hat im Bundestag der Reigen der vorweihnachtlichen Veranstaltungen begonnen. Den Auftakt machte am Mittwoch, 25. November 2026, der Verband Deutscher Naturparke gemacht, der eine fast vier Meter hohe Spitze einer Blaufichte an Bundestagsvizepräsidentin Josephine Ortleb (SPD) übergab. Der Baum schmückt nun die Westfassade im Paul-Löbe-Haus neben dem Reichstagsgebäude, in dem Bundestagsausschüsse tagen.

Baumschmuck von Kindern der Naturpark-Kita Wolzig

Zuständig für die Übergabe war in diesem Jahr stellvertretend für die Nationalen Naturlandschaften, das Bündnis der Naturparke, Nationalparke, Wildnisgebiete und Biosphärenreservate in Deutschland, der Naturpark Dahme-Heideseen südöstlich von Berlin. Die Bundestagsvizepräsidentin hieß besonders Kinder aus der Naturpark-Kita Wolzig aus der im Naturpark gelegenen Gemeinde Heidesee willkommen, die den Baum mit umfangreichen Bastelarbeiten geschmückt hatten. Da Josephine Ortleb am Übergabetag ihren 40. Geburtstag feierte, dankten ihr die Kleinen mit einem fröhlichen Geburtstagsständchen.

Der Weihnachtsbaum gehöre zur Adventszeit, bringe Farbe in dunkle Wintertage und schaffe eine Verbindung von der Außenwelt zum Bundestag, sagte Josephine Ortleb. Sie erinnerte an den Klimawandel, der die Lebensgrundlagen bedrohe, und rief dazu auf, darüber zu reden. Denn in der Übergabe stecke die Botschaft, dass der Naturpark sich nicht von allein erhält und man dafür sorgen müsse, dass die Lebensräume eine Zukunft haben. Wichtig sei auch, dass die Kita die Natur zu einem Lernort mache. Ortleb nannte die Baumübergabe eine schöne Tradition, „die wir erhalten sollten“.

Blaufichte aus dem Pankower Forst

Der Präsident des Verbandes Deutscher Naturparke, Landrat a. D. Dr. Andreas Coenen, verwies auf das umfangreiche Engagement des Verbandes für den Naturschutz. Dafür werde Geld benötigt, auch privates Geld. „Wir sind da, wo Heimat ist, bei uns kann man mitmachen“, sagte Coenen und dankte für die Möglichkeit, einen Baum liefern zu können.

Carsten Preuß, Leiter des Naturparks Dahme-Heideseen, berichtete, der rund 600 Quadratkilometer große Naturpark bestehe zu mehr als 60 Prozent aus Wald und habe über 100 Seen, die mehr als einen Hektar groß sind. Preuß lobte die Kinder der Naturkita Wolzig dafür, dass sie 397 Einzelteile für den Baumschmuck in wochenlanger Vorbereitung selbst aus Materialien bastelten, die sie im Naturpark gesammelt hatten. Die 40-jährige Blaufichte stammt aber nicht aus dem Park, sondern aus den Berliner Forstrevier Pankow. Dort spüre man den Klimawandel, der gefährdete Blaufichten-Bestand werde zu einem „hoffentlich resilienten“ Mischwald umgestaltet, sagte Preuß.

Für den Naturpark Dahme-Heideseen, der in ihrem Wahlkreis liegt, warb die Abgeordnete Andrea Lübcke (Bündnis 90/Die Grünen). Man könne dort sehr gut Urlaub machen und erfahren, wie Natur funktioniert. Lorenz Gösta Beutin (Die Linke), Vorsitzender des Umweltausschusses des Bundestages, betonte die Bedeutung der Umweltbildung und lobte die Naturkita-Kinder dafür, dass sie sich damit auseinandersetzen. (vom/25.11.2026)