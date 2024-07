Berlin: (hib/CHE) Nach den Entgeltunterschieden zwischen Ost- und Westdeutschland fragt die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/12059). Die Bundesregierung soll unter anderem beantworten, wie hoch in den zurückliegenden Jahren die Zahl der Beschäftigten in Westdeutschland war, die ein höheres oder gleiches Entgelt verdienten als das Medianentgelt für Beschäftigte in Ostdeutschland.