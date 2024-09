Gewaltdelikte am Hauptbahnhof Frankfurt am Main

Berlin: (hib/STO) Über die Zahl der in Bezug auf den Hauptbahnhof Frankfurt am Main durch die Bundespolizei im ersten Halbjahr 2024 erfassten Gewaltdelikte und weiteren Straftaten berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/12869) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12681). Danach hat die Bundespolizei laut vorläufigen Daten ihrer Polizeilichen Eingangsstatistik in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres in Bezug auf den Hauptbahnhof in Frankfurt am Main 278 Gewaltdelikte, 21 Sexualdelikte, fünf Waffendelikte, 688 Eigentumsdelikte und 89 Betäubungsmitteldelikte registriert.