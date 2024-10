Linke fragt nach rechtsextremen Vorfällen in der Bundeswehr

Berlin: (hib/CHE) Für rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr im Jahr 2023 interessiert sich die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/13376). Sie möchte von der Bundesregierung unter anderem erfahren, welchen Status die beschuldigten Soldatinnen und Soldaten hatten, in welchen Fällen Zivilbeschäftigte der Bundeswehr oder anderer Behörden in die Vorfälle involviert waren, wann und wo die Vorfälle stattfanden und wie die Sachverhalte beschrieben wurden.