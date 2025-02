Anfrage zur Effizienz von Höhenwindradprojekten

Berlin: (hib/MIS) Die AfD-Fraktion sieht den Bau von Höhenwindrädern kritisch. In der Kleinen Anfrage (20/14915) erkundigen sich die Abgeordneten unter anderem danach, welche Kriterien bei der Standortwahl für geplante Höhenwindräder berücksichtigt wurden und wie sichergestellt werde, dass diese Standorte optimale Windbedingungen für maximale Energieerträge bieten. Zudem interessiert sie, welche Studien oder Analysen der Bundesregierung vorliegen., die die Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz der geplanten Höhenwindräder im Vergleich zu bestehenden, niedrigeren Windkraftanlagen belegen.

Bauträger der Windräder solle nach Informationen der AfD die in Leipzig ansässige Beventum GmbH sein, bei der es sich um einer eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bundesagentur für Sprunginnovation (SPRIND) handle. In den Augen der Abgeordneten sorge die Besetzung des Aufsichtsrats der SPRIND GmbH durch die Grünen-Politikerin Franziska Brantner für Diskussionen. In ihrer Doppelfunktion als Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz könnte nach Ansicht der Fragesteller somit ein Interessenskonflikt vorliegen. In diesem Zusammenhang erkundigen sich die Abgeordneten danach, ob die Bundesregierung wie die Fragesteller eine Notwendigkeit sähen, Maßnahmen zu ergreifen, um etwaige Interessenkonflikte aufgrund der Doppelfunktion von Brantner zu vermeiden.