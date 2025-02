Regierung erwartet keine stärkere Fluglärmbelastung am BER

Berlin: (hib/HAU) Die Bundesregierung geht nach eigener Aussage nicht davon aus, dass es durch eine Änderung des Navigationsverfahrens am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) zu mehr Fluglärm kommt. „Für die Bundesregierung sind derzeit keine Anhaltspunkte erkennbar, warum es durch die Performance Based Navigation (PBN)-Umstellung zu einer Änderung der Fluglärmbelastung in den Kommunen Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und Königs Wusterhausen kommen sollte“, heißt es in der Antwort (20/14995) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/14832). Bei der PBN-Umstellung werde durch die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) grundsätzlich das Ziel verfolgt, „keine wesentlichen Änderungen in der Fluglärmbetroffenheit herbeizuführen“.