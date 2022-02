Linke fragt nach Schienenprojekten in Mittelsachsen

Verkehr/Kleine Anfrage - 04.02.2022 (hib 43/2022)

Berlin: (hib/HAU) Infrastrukturprojekte für den Bereich Schiene in Mittelsachsen stellt die Fraktion Die Linke in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (20/555). Die Bundesregierung soll unter anderem darüber Auskunft erteilen, wie viele Streckenkilometer auf der Strecke Leipzig-Chemnitz ein- beziehungsweise zweigleisig ausgebaut werden. Gefragt wird auch, in welcher Höhe der Bund die Kosten für den Streckenausbau übernimmt und wann die Fertigstellung der Ausbaustrecke geplant ist.