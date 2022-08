Entschädigungsforderungen italienischer NS-Opfer

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 10.08.2022 (hib 403/2022)

Berlin: (hib/STO) „Entschädigungsforderungen italienischer NS-Opfer und Klage der Bundesregierung gegen Italien vor dem Internationalen Gerichtshof“ (IGH) lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/2983). Darin schreibt die Fraktion, die Bundesregierung habe eine gegen Italien gerichtete Klage vor dem Internationalen Gerichtshof eingereicht, um sich gegen Entschädigungsforderungen italienischer NS-Opfer zu wehren. Die Bundesregierung wolle mit der Klage erreichen, dass italienische Gerichte nicht länger Entschädigungsverfahren gegen Deutschland durchführen.

„Mit einem inzwischen wieder zurückgezogenen Antrag auf einstweilige Anordnung sollten zudem bevorstehende Zwangsversteigerungen deutschen Staatseigentums in Italien abgewendet werden“, heißt es in der Vorlage weiter. Seit das italienische Verfassungsgericht im Jahr 2014 entschieden habe, im Fall von Kriegsverbrechen sei der Grundsatz der Staatenimmunität nicht anzuwenden, seien laut Klageschrift der Bundesregierung zu den bereits bis 2014 vorliegenden Verfahren mindestens 25 weitere hinzugekommen. „In 15 Fällen sei Deutschland verurteilt worden, in zwei Fällen habe eine Beschlagnahmung beziehungsweise Versteigerung deutschen Staatseigentums bevorgestanden“, führt die Fraktion des Weiteren aus.

Nach ihren Angaben hat die Bundesregierung ihren Antrag auf einstweilige Anordnung zurückgezogen, nachdem die italienische Regierung am 30. April ein Gesetzesdekret verabschiedet hat, dessen Artikel 43 die Einrichtung eines bis zum Jahr 2026 mit 55,4 Millionen Euro versehenen Entschädigungsfonds vorsieht.

Wissen will die Fraktion, inwiefern die Bundesregierung Kenntnisse darüber hat, ob das Gesetzesdekret bereits vom italienischen Parlament gebilligt wurde und Rechtskraft erlangt hat, Auch erkundigt sie sich nach Kenntnissen der Bundesregierung zur Frage, ob die im Fonds vorgesehene Summe ungefähr den aus italienischer Sicht noch offenen beziehungsweise noch erwarteten Entschädigungsforderungen entspricht, Ferner fragt sie unter anderem, ob und gegebenenfalls warum die Bundesregierung an der Fortführung des Hauptsacheverfahrens gegen Italien vor dem IGH festhält.