Allgemeine Finanzverwaltung; Geringere Ausgaben

Haushalt/Gesetzentwurf - 15.08.2022 (hib 409/2022)

Berlin: (hib/SCR) Im Einzelplan 60 des Regierungsentwurfes für den Bundeshaushalt 2023 (20/(3100) sind im kommenden Jahr Ausgaben in Höhe von 35,82 Milliarden Euro (2022: 57,3 Mrd. Euro) und Einnahmen in Höhe von 409,86 Mrd. Euro (2022: 339,39 Mrd. Euro) veranschlagt. In dem Einzelplan sind „ die Einnahmen und Ausgaben zusammengefasst, die nicht einem einzelnen Ressort zugeordnet werden können oder den Bund insgesamt betreffen“.

Den Großteil der veranschlagten Einnahmen in dem Einzelplan machen die Steuereinnahmen aus. Sie sollen mit 362,49 Milliarden Euro deutlich höher ausfallen als in diesem Jahr (2022: 328,6 Mrd. Euro). Die Ansätze werden im Laufe der Haushaltsberatungen an die kommende Steuerschätzung angepasst.

Zudem ist vorgesehen, aus einer in den Vor-Corona-Jahren gebildeten Rücklage 40,51 Milliarden Euro zu entnehmen. Die Bundesregierung rechnet zudem wieder mit einem Anteil am Reingewinn der Bundesbank in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Das war 2022 und 2021 nicht so. Hinzu kommen Mittel aus Zuschüssen der Recovery and Resilience Facility (RRF) der Europäischen Union, die 2023 6,64 Milliarden Euro betragen sollen (2022: 4,11 Mrd. Euro).

Unter den Steuereinnahmen, nämlich als Mindereinnahmen, werden auch die Abführungen an die Europäische Union ausgewiesen. Sie sollen im kommenden Jahr 40,32 Milliarden Euro betragen (2022: 40,2 Mrd. Euro). Davon sollen 29,47 Milliarden Euro auf die BNE-Eigenmittel entfallen (2022: 29,6 Mrd. Euro), 6,1 Milliarden Euro auf Zölle (2022: 5,9 Mrd. Euro), 4,9 Milliarden Euro auf Mehrwertsteuer-Eigenmittel (2022: 4,74 Mrd. Euro) und 1,37 Milliarden Euro auf Kunststoff-Eigenmittel (2022: 1,39 Mrd. Euro) entfallen.

Im Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kapitel 6002), aus in dem das Gros der Ausgaben des Einzelplans veranschlagt ist, sollen die Ausgaben von 54,63 Milliarden Euro auf 33,14 Milliarden Euro fallen. Grund hierfür ist unter anderem ein deutlich geringerer Ansatz für Corona-Unternehmenshilfen. Dafür sind für 2023 eine Milliarde Euro etatisiert, im laufenden Jahr sind es 17,24 Milliarden Euro. Zudem ist keine Zuweisung an den Klima- und Transformationsfonds vorgesehen (2022: 5,85 Mrd. Euro) , die Zuweisung an das Sondervermögen Digitale Infrastruktur soll mit 255,67 Millionen Euro deutlich geringer ausfallen als im Vorjahr (2022: 2,63 Mrd. Euro). Hinzu kommt, dass Titel wie die im Haushalt 2022 im Einzelplan 60 eingestellten Verstärkungstitel im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine im Haushalt 2023 entfallen sollen. Deutlich geringer fällt in diesem Zusammenhang auch der Ansatz für die „Ertüchtigung von Partnerstaaten im Bereich Sicherheit, Verteidigung und Stabilisierung“ aus. Er soll von zwei Milliarden Euro auf 697 Millionen Euro sinken.

Neue größere Ausgaben sind für den Titel „Ausgaben im Zusammenhang mit einem KfW-Überbrückungsdarlehen Gassicherheit“ vorgesehen. Dafür sind 5,4 Milliarden Euro veranschlagt. Für die „Verstärkung von Maßnahmen zur Förderung von Projekten im Bereich der Mikroelektronik“ sind für 2023 3,81 Milliarden Euro eingeplant, 2022 sind es 2,72 Milliarden Euro.

Die aus dem Einzelplan geleisteten „Beiträge an internationale und supranationale Einrichtungen“ sollen von 1,25 Milliarden Euro auf 6,98 Milliarden Euro steigen. Grund hierfür ist vor allem ein „Darlehen an den Resilience and Sustainability Trust (RST) des IWF“, das mit 6,3 Milliarden Euro veranschlagt ist.

Die in dem Einzelplan veranschlagten „ Maßnahmen zur Förderung der Kohleregionen gemäß Strukturstärkungsgesetz“ sollen mit 2,52 Milliarden Euro höher ausfallen als im laufenden Jahr mit 1,98 Milliarden Euro. Zudem werden in der Titelgruppe Reste in Höhe von 1,91 Milliarden Euro ausgewiesen.

In dem Einzelplan sind zudem Globale Mehrausgaben von fünf Milliarden Euro veranschlagt (2022: vier Mrd. Euro). Im Gegenzug sollen die Globalen Minderausgaben sechs Milliarden Euro betragen (2022: acht Mrd. Euro).