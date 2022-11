Kampfmittelräumung in Thüringen

Finanzen/Kleine Anfrage - 07.11.2022 (hib 620/2022)

Berlin: (hib/HLE) In welcher Höhe Bundesmittel für die Kampfmittelräumung in Thüringen seit dem Jahr 2000 ausgegeben worden sind, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/4168) in Erfahrung bringen. Gefragt wird nach den Ausgaben pro Jahr. Außerdem soll die Regierung angeben, welche Kampfmittel an welchen Orten geräumt wurden.