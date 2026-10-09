Am 10. Oktober 2026 findet auf Einladung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ des Deutschen Bundestages das erste von vier regionalen Dialogforen in Wolfsburg statt. Zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger tauschen sich über ihre Erfahrungen mit der Corona-Pandemie aus und werden Empfehlungen für den Umgang mit künftigen Pandemien erarbeiten. Weitere Dialogforen finden in folgenden Städten statt: Halle (Saale) 24.10.2026, Ingolstadt 31.10.2026 und Düsseldorf 21.11.2026.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass eine Pandemie den gesellschaftlichen Alltag vor große Herausforderungen stellt. Die Enquete-Kommission möchte deshalb von den Teilnehmern der Dialogforen erfahren, wie sie die Corona-Pandemie erlebt haben und was sie der Politik im Falle einer künftigen Pandemie empfehlen: Was hat in der Corona-Pandemie funktioniert, was nicht? Wie sollte im Krisenfall kommuniziert werden? Zu diesen und weiteren Fragen werden sich im Rahmen der vier geplanten Veranstaltungen insgesamt 600 Bürger austauschen und konkrete Empfehlungen an die Enquete-Kommission entwickeln.

Um viele verschiedene Perspektiven einzubeziehen, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Grundlage von Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund und Beruf in mehrstufigen Zufallsverfahren bestimmt. Gezielt einbezogen werden auch Menschen aus Berufsgruppen, die durch die Pandemie und ihre Folgen besonders belastet waren, etwa Pflegekräfte, aber auch familiär besonders belastete Personen sowie Menschen mit Migrationsgeschichte und Menschen mit Behinderungen.

Die Empfehlungen aus allen vier regionalen Dialogforen werden Anfang 2027 im Deutschen Bundestag an die Enquete-Kommission übergeben und in die Arbeit der Kommission einfließen.



