3. September 2026 Presse
Öffentliche Anhörungen in der Sitzungswoche vom 7. bis 11. September
Dienstag, 8. September 2026
- 8.00 Uhr Ausschuss für Wirtschaft und Energie - Wärmeplanungsgesetz(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200)
- 15.00 Uhr Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat - Düngegesetz(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 700)
Mittwoch, 9. September 2026
- 14.45 Uhr Ausschuss für Gesundheit - Reform der Notfallversorgung(Interner Link) (Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3 101)
Freitag, 11. September 2026
- 8.00 Uhr Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat - Änderung des Tierschutzgesetzes(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 700)
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).