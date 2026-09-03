3. September 2026 Presse

Öffentliche Anhörungen in der Sitzungswoche vom 7. bis 11. September

Dienstag, 8. September 2026

Mittwoch, 9. September 2026

Freitag, 11. September 2026

Hinweise: 
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link). 
 