Im Rahmen des Besuchs der Präsidentin des ungarischen Parlaments, Ágnes Forsthoffer, im Deutschen Bundestag findet ein gemeinsames Gedenken an der deutsch-ungarischen Gedenktafel an der Außenmauer des Reichstagsgebäudes statt.



Zuvor wird Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ihre ungarische Amtskollegin um 10.45 Uhr offiziell im Plenum begrüßen und anschließend zu einem bilateralen Gespräch treffen.

