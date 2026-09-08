8. September 2026 Presse
BILDTERMIN: Gemeinsame Kranzniederlegung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und der ungarischen Parlamentspräsidentin
Zeit:
Donnerstag, 10. September 2026, 11.45 Uhr
Ort: deutsch-ungarische Gedenktafel, Außenmauer Reichstagsgebäude Ecke Nord-Ost
Im Rahmen des Besuchs der Präsidentin des ungarischen Parlaments, Ágnes Forsthoffer, im Deutschen Bundestag findet ein gemeinsames Gedenken an der deutsch-ungarischen Gedenktafel an der Außenmauer des Reichstagsgebäudes statt.
Zuvor wird Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ihre ungarische Amtskollegin um 10.45 Uhr offiziell im Plenum begrüßen und anschließend zu einem bilateralen Gespräch treffen.