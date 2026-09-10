Der Kunstbeirat des Deutschen Bundestages hat im Juni 2026 unter Leitung und auf Vorschlag von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner beschlossen, Dr. Sabine Bergmann-Pohl mit einem Porträt in der Galerie der Präsidentinnen und Präsidenten des Deutschen Bundestages zu würdigen. Damit wird hier erstmals eine Persönlichkeit aufgenommen, die nicht das Amt der Bundestagspräsidentin bekleidet hat.



Sabine Bergmann-Pohl war 1990 die Präsidentin der einzigen frei gewählten Volkskammer der DDR, die unter ihrer Leitung in nur 180 Tagen die parlamentarischen Voraussetzungen für die deutsche Einheit schuf.



Ablauf der Veranstaltung:



Begrüßung durch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Würdigung von Sabine Bergmann-Pohl

Enthüllung des Porträts

Ansprache von Sabine Bergmann-Pohl

Kurze Ansprache der Malerin, Doris Ziegler

Gemeinsames Foto vor dem Porträt

Hinweise für Medienvertreter:



Es wird um Anmeldung bis zum 22. September, 9 Uhr, gebeten – bitte an: pressereferat@bundestag.de(E-Mail). Zudem ist eine gültige Bundestagsakkreditierung (Interner Link)erforderlich.



Informationen zum Beschluss des Kunstbeirats finden Sie in der Pressemitteilung vom 11. Juni 2026: https://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2026/pm-260610-bergmann-pohl-1184036(Interner Link)

