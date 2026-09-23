Der Petitionsausschuss des Deutschen Bunderstages wird sich am frühen Nachmittag des

1. Oktober die Einstiegssituation am Bahnhof Geroldshausen ansehen. Grund dieses presseöffentlichen Ortstermins ist eine öffentliche Petition aus Geroldshausen, die darauf abzielt, den barrierefreien Einstieg an den Bahnsteigen zeitnah und verlässlich herzustellen.



Die Delegation des Petitionsausschusses wird von der amtierenden Ausschussvorsitzenden Dr. Hülya Düber geleitet. Zur Teilnahme eingeladen sind neben dem Petenten und weiteren Abgeordneten des Deutschen Bundestages Vertreter des Bayrischen Landtages, der Kommunalebene, des Bundesministeriums für Verkehr, der Bayrischen Landesregierung sowie der Deutschen Bahn.



Im Anschluss daran treffen sich die Teilnehmer von 14.30 bis 15.30 Uhr zu einem öffentlichen Gespräch im Kindergarten Zauberbähnle (Kirchheimer Str. 3, 97256 Geroldshausen). Ebenfalls dort findet von 15.45 bis 16.30 Uhr ein Pressegespräch in Gegenwart interessierter Bürger statt. Eine Anmeldung ist dazu nicht erforderlich.