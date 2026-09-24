Eine Delegation des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages reist vom 28. September bis 2. Oktober 2026 nach Südafrika. Der Delegation unter Leitung des Abgeordneten Andreas Mattfeldt (CDU/CSU) gehören die Abgeordneten Thomas Ladzinski (AfD), Andreas Schwarz (SPD) und Sebastian Schäfer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) an.

Die Reise führt die Delegation zunächst nach Pretoria und anschließend nach Kapstadt und Stellenbosch. Im Mittelpunkt stehen Gespräche über die wirtschaftliche und finanzpolitische Lage Südafrikas sowie über aktuelle Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und der Zusammenarbeit beider Länder.

In Pretoria sind unter anderem Gespräche mit Vertretern des südafrikanischen Finanz- und Verteidigungsministeriums sowie ein Austausch zu geld- und finanzpolitischen Fragen vorgesehen. Darüber hinaus informiert sich die Delegation bei mehreren Unternehmen über die südafrikanische Verteidigungsindustrie und bestehende industrielle und technologische Kooperationen.

In Kapstadt trifft die Delegation Mitglieder des für Verteidigung und Militärangelegenheiten zuständigen Ausschusses des südafrikanischen Parlaments und führt Gespräche mit Vertretern aus Politik, Militär und Wirtschaft. Besuche bei internationalen Rüstungsfirmen sowie an der Military Academy der Universität Stellenbosch dienen der weiteren Information über die sicherheits- und verteidigungspolitischen Strukturen des Landes.