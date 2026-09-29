Am dritten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel eröffnet Bundestagspräsidentin Julia Klöckner im Deutschen Bundestag die Ausstellung „Israel 733:02:35“.

733 Tage, 2 Stunden und 35 Minuten liegen zwischen dem Morgen des 7. Oktober 2023 und dem Abkommen zur Freilassung der letzten Geiseln im Oktober 2025.



Die Ausstellung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (AG Würzburg) dokumentiert die Folgen des Terrorangriffs der Hamas auf das Kibbuzim Be'eri und Nir Oz sowie das Nova-Festival. Anhand von Fotografien, Videointerviews und räumlichen Elementen werden Orte sichtbar gemacht, die durch den Angriff geprägt wurden. Die Ausstellung lädt dazu ein, die tiefgreifenden Auswirkungen auf die israelische Gesellschaft nachzuvollziehen und gemeinsam der Opfer zu gedenken.



Ablauf:

Begrüßung durch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner

Grußworte von Konstantin Mack, Vorsitzender Deutsch-Israelische Gesellschaft, AG Würzburg, und Efrat Machikawa, Wissenschaftlerin, Demokratieaktivistin und Angehörige der Familie der Geiseln von Nir Oz

Podiumsgespräch mit Efrat Machikawa und Mitgliedern des Projektteams der Ausstellung

Schlussworte von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner

Medienvertreter benötigen eine gültige Akkreditierung (Interner Link)des Deutschen Bundestages.



Hinweis: Die Ausstellung wird bis zum 6. November 2026 präsentiert. Eintritt frei. Informationen zu öffentlichen Führungen durch die Ausstellung und zur Anmeldung finden Sie unter https://www.bundestag.de/besuche/ausstellungen/pol_parl/israel-733-02-35-1201670(Interner Link).