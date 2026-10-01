Bundestagspräsidentin Julia Klöckner verleiht am 10. November 2026 den Medienpreis Parlament 2026 des Deutschen Bundestags. Eine neunköpfige Fachjury hat aus den insgesamt 42 eingereichten Beiträgen drei journalistische Arbeiten ausgewählt, die für die Auszeichnung infrage kommen.



Für den Medienpreis Parlament 2026 sind nominiert:

Julia Emmrich, Jochen Gaugele, Podcast „Meine schwerste Entscheidung“, FUNKE-Mediengruppe, 2025

Steffen Haug, Denise Jacobs, „Inside CDU“, ZDF-Streaming-Portal, 6. Mai 2025

Stephan Lebert, Caterina Lobenstein, „‚Ich merkte: Volker kriegt das nicht hin. Da habe ich ihn untergehakt‘“, DIE ZEIT, 30. Dezember 2025

Mit der seit 1993 vergebenen Auszeichnung würdigt der Deutsche Bundestag herausragende journalistische Arbeiten, die zur Beschäftigung mit Fragen des Parlamentarismus anregen und zu einem vertieften Verständnis parlamentarischer Abläufe, Arbeitsweisen und Themen beitragen. Die eingereichten Arbeiten für den Medienpreis 2026 mussten zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2025 in Tages- oder Wochenzeitungen und in Online-Medien erschienen oder in Rundfunk oder Fernsehen ausgestrahlt worden sein. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.



Der von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner berufenen Fachjury gehören an: Dr. Helene Bubrowski (Table Media/Juryvorsitzende), Katharina Hamberger (Deutschlandfunk), Miriam Hollstein (BILD), Andrea Kümpfbeck (Augsburger Allgemeine), Micky Beisenherz (u.a. Nachrichten-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“), Dr. Eckart Lohse (FAZ), Markus Preiß (ARD-Hauptstadtstudio), Jörg Quoos (Funke Zentralredaktion) und Steffen Schwarzkopf (Welt TV).

